El Govern distribuye en las pescaderías de Mallorca un recetario para fomentar el consumo de sardina local

Agricultura distribuye en las pescaderías de Mallorca un recetario para fomentar el consumo de sardina local. - CAIB

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha iniciado este martes la distribución del recetario 'La sardina de Mallorca: un tesoro desconocido' en las pescaderías de la isla con el objetivo de promover el consumo de pescado local y acercar este producto a la ciudadanía a través del comercio de proximidad.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, la iniciativa se ha presentado con la entrega simbólica del material en las pescaderías El Puerto de Marcos, en Son Ferriol, y Ciutat, en Palma, aunque el recetario se distribuirá progresivamente al resto de establecimientos de Mallorca para ampliar el alcance de la campaña.

La publicación, elaborada en colaboración con la Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB), reúne recetas tradicionales y propuestas gastronómicas actuales con la sardina como ingrediente principal, con el objetivo de poner en valor la versatilidad de este pescado azul y fomentar su consumo en diferentes elaboraciones.

Durante el acto, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que la sardina es "un producto de gran calidad" que forma parte de la identidad gastronómica de Baleares y de la dieta mediterránea.

Asimismo, ha señalado que iniciativas como esta contribuyen tanto a impulsar el consumo de producto local como a respaldar al sector pesquero y reforzar el papel de las pescaderías como espacios de promoción del pescado fresco.

Por su parte, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha defendido que el recetario permitirá dar mayor visibilidad a un producto "de calidad, accesible y con un gran potencial gastronómico", al tiempo que ha incidido en la importancia de la colaboración entre el sector pesquero, la distribución y la restauración para impulsar el producto local.