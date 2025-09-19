El Govern dota las primeras plazas para la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern, a propuesta de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, ha aprobado este viernes dotar, de manera extraordinaria, los primeros puestos de trabajo de la recientemente creada Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE).

En concreto, se crea la plaza de jefe de servicio de apoyo a la inversión estratégica y un puesto base de técnico superior y otro puesto base de administrativo, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

También se crea la plaza de jefe del Servicio de Instrumentos Financieros y Patrimoniales, vinculada a la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, con el objetivo de impulsar los préstamos participativos, un nuevo instrumento financiero para la financiación del emprendimiento de sectores innovadores con base tecnológica.

Finalmente, se crean tres plazas de informáticos vinculadas a la Dirección General de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico y que, en un futuro próximo, irán a la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital), entre ellas, jefe del servicio de Tramitación Electrónica y Datos, jefe del servicio de Administración de Plataformas y Sistemas Corporativos y jefe de la sección XXXI.