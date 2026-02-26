Govern ejecuta el 37% de la partida del programa SOIB Jóvenes cualificados y anuncia una nueva partida de 800.000 euros

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, durante una sesión plenaria en el Parlament balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha admitido que el programa del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) de ocupación para jóvenes cualificados ha ejecutado el 37 por ciento de su partida y ha anunciado una nueva edición de este programa con 800.000 euros de asignación.

Así ha informado la consellera en respuesta a una pregunta del PSIB en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Parlament, donde ha detallado también que se han ejecutado 213.000 euros de los cerca de 570.000 euros asignados, en una convocatoria que inicialmente fue anunciada con una dotación de dos millones de euros.

Asimismo, la consellera ha anunciado que el SOIB volverá a convocar este programa con diversas modificaciones, como nuevas líneas destinadas a trabajadores mayores de 45 años y a mujeres que se incorporen al mercado laboral.

Según ha detallado, el programa 'SOIB Oportunidades de ocupación para personas jóvenes cualificadas en el sector privado 2025' buscaba impulsar la contratación por parte de empresas del sector privado de una veintena de jóvenes de entre 18 y 30 años con titulación superior y en situación de desempleo.

Cabrer ha admitido así que no está satisfecha con los resultados al considerar que la medida podría haber tenido una mejor acogida. No obstante, ha atribuido esta situación a la plena ocupación de Baleares y a la dificultad de encontrar los perfiles solicitados por las empresas.

Por su parte, el diputado del PSIB Llorenç Pou ha calificado la convocatoria de "fracaso" y ha exigido a la consellera que revise y modifique el programa a la vista de los resultados.