El Govern elabora una estrategia para incorporar los datos a la gestión pública durante los próximos cuatro años

Representantes de las entidades participantes en la estrategia GOIB-Data. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado GOIB-Data, la nueva estrategia corporativa que define la hoja de ruta de los próximos cuatro años para convertir los datos en un activo estratégico que permita mejorar la gestión pública, reforzar la coordinación entre organismos y ofrecer unos servicios públicos "más eficientes, ágiles y adaptados a las necesidades de los ciudadanos".

Se trata una iniciativa que constituye una de las piezas fundamentales de la transformación digital de la Administración autonómica, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

La estrategia, elaborada en colaboración con Fujitsu, despliega el modelo previsto en el Decreto 20/2026, de gobierno y gestión de los datos, aprobado recientemente por el Govern, que establece por primera vez un marco corporativo porque toda la Administración autonómica comparta criterios comunes en la gestión de la información.

El objetivo es que los datos dejen de ser "información dispersa" entre diferentes departamentos y se conviertan en una herramienta compartida que permita tomar decisiones más fundamentadas, anticipar necesidades, mejorar el diseño de las políticas públicas y facilitar la relación de los ciudadanos y de las empresas con la Administración.

Para definir esta estrategia se ha desarrollado durante los últimos meses un proceso de diagnosis de la Administración autonómica que ha analizado las 11 'conselleries', cinco entes del sector público instrumental y 104 unidades organizativas. Este trabajo ha permitido identificar las capacidades existentes, detectar oportunidades de mejora y definir un modelo adaptado a la realidad de la organización.

GOIB-Data incorpora actuaciones en ámbitos como la gobernanza y la organización, la calidad de los datos, la interoperabilidad entre sistemas, la gestión de metadatos, la seguridad de la información, la arquitectura tecnológica, la analítica avanzada y el desarrollo de una cultura del dato compartido por toda la Administración.

La implantación se desarrollará de manera progresiva durante los próximos cuatro años bajo el liderazgo de la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital), con la constitución de los órganos de gobernanza previstos al decreto y el despliegue gradual de las actuaciones definidas en la estrategia.

Este nuevo modelo permitirá simplificar la relación de los ciudadanos con la Administración gracias a una mejor coordinación entre organismos, al evitar duplicidades, reducir cargas administrativas y facilitar unos servicios públicos más rápidos, eficientes y personalizados. Al mismo tiempo, reforzará la transparencia y la capacidad de la Administración para definir políticas públicas basadas en información fiable, completa y actualizada.

GOIB-Data también servirá de base para el desarrollo de otras iniciativas estratégicas impulsadas por el Govern en el ámbito de la transformación digital, como los espacios de datos, el gemelo digital o los futuros proyectos de inteligencia artificial, que requieren disponer de información de calidad para desplegar todo su potencial.