El Govern elaborará una ley para prohibir la venta de vapeadores y bebidas energéticas entre los menores

PALMA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern diseñará una ley que impida la venta de vapeadores y bebidas energéticas a los menores de 18 años, aunque admite que está en una fase "embrionaria" y no será una realidad "inmediata".

Así lo ha avanzado la consellera de Salud, Manuela García, al ser preguntada en una rueda de prensa, por si el Ejecutivo podría imitar la legislación que se ha aprobado en Galicia esta misma semana en ese sentido.

De este modo, ha indicado que sería una Ley de Adicciones y en ella se recogerá una equiparación de los vapeadores a la regulación estatal que tiene el tabaco, ya que ahora "se pueden comprar en quioscos y tiendas de chuches".

García ha indicado que esto, unido a que se les introducen saborizantes de menta o de fresa, hace que la percepción sea que su consumo es "inocuo" cuando "no lo son en absoluto". En el caso de las bebidas energéticas, simplemente ha aclarado que se pretende restringir su consumo entre los menores de 18 años.