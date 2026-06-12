El Govern empieza a trabajar en los presupuestos de 2027 y cierra la puerta a pactos con Vox que incluyan otras medidas

Archivo - La nueva portavoz del grupo parlamentario VOX, Manuela Cañadas (i), y la presidenta del Govern, Marga Prohens (d), durante un pleno en el Parlament balear
Archivo - La nueva portavoz del grupo parlamentario VOX, Manuela Cañadas (i), y la presidenta del Govern, Marga Prohens (d), durante un pleno en el Parlament balear - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
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Publicado: viernes, 12 junio 2026 12:58
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   PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Govern aprobará este mes la orden de elaboración de los presupuestos autonómicos de 2027 para que las Consellerias puedan comenzar a trabajarlos y ha destacado que afronta su tramitación con "absoluta normalidad y tranquilidad".

   Así se ha expresado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha asegurado que la negociación con Vox se centrará solo en los presupuestos y ha cerrado la puerta a aceptar pactos que incluyan otras medidas.

   "Ley a ley", ha remarcado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, quien ha afirmado que hasta hoy desde el Govern no han hablado con los de Santiago Abascal sobre las cuentas autonómicas.

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