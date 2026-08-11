El Govern estrena antes del eclipse una nueva estación de la red TetraIB en Eivissa. - CAIB

EIVISSA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha impulsado la puesta en marcha de una nueva estación de la red TetraIB en Port de Sant Miquel, en el municipio de Sant Joan de Labritja.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, IB Digital ha realizado un esfuerzo para conseguir que la nueva infraestructura estuviera operativa antes del eclipse solar total del 12 de agosto, una jornada extraordinaria en la que se prevé una importante movilidad de residentes y visitantes hacia zonas costeras y puntos de observación.

La nueva estación mejora las comunicaciones profesionales de seguridad y emergencias en el Puerto de Sant Miquel y amplía la capacidad de la red en su área de influencia, incluido el entorno de Benirràs, una zona de elevada afluencia habitual en verano y en la que disponer de buenas comunicaciones entre los diferentes servicios adquiere especial importancia ante una jornada excepcional como la prevista para el eclipse.

El Govern lleva meses preparando un dispositivo específico de seguridad y protección civil para el 12 de agosto, con 26 zonas oficiales de observación en las Baleares -seis de ellas en Eivissa- y medidas especiales de movilidad, protección del territorio y capacidad de intervención de los servicios de emergencia.

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha destacado precisamente la importancia de anticiparse. "Ante un acontecimiento excepcional como el eclipse, nuestra obligación es prepararnos antes y no esperar a que ocurra una incidencia. Vamos a vivir una jornada con una movilidad y una concentración de personas extraordinarias y necesitamos que todos los servicios de seguridad y emergencias dispongan de las mejores comunicaciones posibles. Tener esta nueva estación operativa en Port de Sant Miquel nos proporciona una capacidad adicional de respuesta en el norte de Eivissa", ha señalado Gárriz.

Según el director general, en situaciones con mucha concentración de personas, el acceso de los recursos, la movilidad y las comunicaciones son elementos esenciales. "Poder coordinar de manera inmediata a policías, bomberos, servicios sanitarios, Protección Civil y el resto de organismos que puedan participar en una intervención nos hace estar mejor preparados", ha indicado.

La puesta en servicio de la estación, según ha añadido el Govern, es una pieza más de la profunda transformación que está experimentando la red TetraIB en Eivissa. Cuando comenzó el actual proyecto de ampliación, la isla disponía de siete estaciones. Su complicada orografía, con montañas, valles, zonas rurales dispersas y una costa muy accidentada, convertía a eivissa en la isla con mayores dificultades de cobertura TetraIB del archipiélago.

Actualmente la red se ha duplicado hasta alcanzar las 14 estaciones operativas. El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado que esta evolución demuestra "el compromiso del Govern con Eivissa a través de hechos, inversiones e infraestructuras concretas".

"Eivissa partía de una situación especialmente complicada y el Govern decidió convertirla en una prioridad. En pocos años hemos duplicado la red TetraIB de la isla, pasando de siete a catorce estaciones, y hemos conseguido acercar enormemente sus niveles de cobertura a los del resto de Baleares. Estamos hablando de una inversión que mejora directamente las herramientas de quienes cada día protegen a residentes y visitantes", ha afirmado Costa.

El siguiente esfuerzo de IB Digital en eivissa se concentrará especialmente en Santa Eulària des Riu. La planificación prevé nuevas estaciones en Cala Llonga, Puig d'en Gat y Santa Eulària, con el objetivo de continuar eliminando zonas de dificultad y conseguir unos niveles excelentes de cobertura TetraIB en todo el término municipal.

El director general de IB Digital, Miquel Cardona, ha recordado que cada nueva estación se estudia pensando dónde puede aportar más valor a los servicios que trabajan sobre el terreno.

"Puerto de Sant Miquel es un ejemplo magnífico: un núcleo turístico, costa, carreteras de acceso, una población que crece enormemente en verano y puntos de elevada afluencia en su entorno. No instalamos antenas para sumar antenas: construimos una red para que quien tenga que ayudarnos pueda estar comunicado cuando lo necesite", ha indicado Cardona.

TetraIB es la red pública profesional de radiocomunicaciones de seguridad y emergencias del Govern. Entre sus usuarios se encuentran policías locales, servicios de Protección Civil, bomberos y diferentes servicios autonómicos de coordinación y respuesta.

La ampliación forma parte del proyecto estratégico del Govern para modernizar y ampliar TetraIB en todas las Islas, con una inversión de 13 millones de euros cofinanciada por fondos europeos FEDER.