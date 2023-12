El Govern estudiará con agentes implicados propuestas de futuro para "mejorar el acuerdo existente" de cruceros

Trabajará con la APB en estudios de impacto económico y medioambiental de los cruceros



PALMA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes del Govern balear ha acogido este miércoles una reunión sobre turismo de cruceros en la que se ha comprometido a estudiar, con agentes implicados, "propuestas de futuro para mejorar el acuerdo existente y confirmado para este 2023-2024".

En la reunión han participado el conseller, Jaume Bauzà; el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant; y la jefa del Departamento Jurídico de la Conselleria de Turismo, Margalida Pizà.

Además han asistido la directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad de Mallorca, Clara del Moral; la presidenta de la Plataforma Sí a los Cruceros, Álex Fraile; la responsable de cruceros de la Autoridad Portuaria de Baleares, Francisca Leal; un representante de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), Javier Fons; y una representante del Comité de consignatarios de la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (APEAM), Eugenia Mendoza.

Al encuentro también estaba invitada la Plataforma contra los Megacruceros, que decidió no asistir. La Plataforma --que integran diversas entidades como GOB, ARCA, Palma XXI y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma-- dice "no entender" el orden del día de esta reunión, y cuestionan que se incluya en la mesa a entidades con las que no se ha establecido "ningún acuerdo previo de participación".

El conseller Bauzá ha lamentado esta negativa a participar. "Nuestra voluntad es escuchar todos los puntos de vista y mantener una actitud dialogante con todos los sectores", ha dicho, al tiempo que ha mostrado satisfacción por la disposición de los asistentes a "sentarse juntos para encontrar un equilibrio beneficioso para todos".

Según la Conselleria, ha sido "unánime la voluntad de los asistentes por trabajar a favor del destino, apostando por la sostenibilidad".

En este sentido, la Conselleria ha avanzado se trabajará en la confección de estudios de impacto económico y medioambiental de los cruceros, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Baleares.