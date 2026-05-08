El Govern evita valorar la polémica de Bestard con los coches públicos al entender que compete a Llorenç Galmés

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo, Pedro Bestard. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha evitado hacer una valoración sobre el supuesto uso privado de coches públicos por parte del vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard.

"Será el presidente del Consell, Llorenç Galmés, el que haga una valoración de los hechos", ha dicho Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, tras ser preguntado por la comparecencia de Bestard en la Comisión de Transparencia este jueves.

En este sentido, ha señalado que el presidente insular encargó informes jurídicos para esclarecer los hechos y que será esta investigación interna la que determine las decisiones que hay que tomar. "Respeto absoluto a las investigaciones que haga el Consell", ha añadido.