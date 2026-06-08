El Govern exige "madurez" para pactar el convenio de las 'escoletes': "Los intereses de las trabajadoras están en juego"

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, durante una sesión plenaria en el Parlament balear, a 4 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha reclamado "madurez y responsabilidad" a los sindicatos y las patronales en la negociación del convenio autonómico de las 'escoletes'.

"Los intereses de los trabajadores y las trabajadoras están en juego", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación después de que arrancara una reunión --en la que no toma parte, pero que se ha celebrado en la sede de la Conselleria-- para constituir la mesa negociadora.

Cabrer, quien ha dejado el resultado del encuentro en manos de los sindicatos y las patronales, sí que ha considerado que es "buena señal" que todos se hayan presentado. En el pasado, los representantes de las empresas se han ausentado de algunas reuniones.

"Ahora se quedan solos y veremos qué espacio de diálogo encuentran para intentar poner solución a este conflicto. Son ellos quienes deben ser capaces de llegar a un acuerdo. Pero sí que hacemos un llamamiento a la madurez y la responsabilidad, los intereses de los trabajadores y las trabajadoras están en juego", ha subrayado.

La consellera ha confiado en que la mesa de negociación quedará constituida este lunes --aunque hay discrepancias entre las partes que podrían truncar el acuerdo-- y que sindicatos y patronales "trabajarán mucho esta semana para llegar a un acuerdo que ponga fin a conflicto".

Ha recordado que las educadoras del sector 0-3 ya cuentan con un convenio, de carácter estatal, y que por lo tanto no se trata de un conflicto por la falta de regulación del sector.

"Ahora hay que ver si quieren hacer uno nuevo que sea autonómico o continuar con el estatal con ciertas mejoras a nivel autonómico", ha apuntado.

La consellera, preguntada por la nuevo huelga convocada por los sindicatos de cara al próximo 16 de junio, ha confiado en que no se volverán a dar los problemas que hubo con la movilización convocada la semana pasada, que no se pudo llevar a cabo de forma efectiva.

Cabrer ha señalado que en esa ocasión los trabajadores no presentaron la conciliación previa necesaria ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib), algo que sí que han hecho en esta ocasión.