El Govern expone a las familias monoparentales las líneas del futuro Plan de Conciliación

Reunión entre la directora general de Conciliación e Igualdad, Margalida Darder, y representantes de Famoib. - CONSELLERIA DE TRABAJO

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha detallado las principales líneas del futuro Plan de Conciliación que impulsa la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social a la Asociación de Familias Monoparentales de Baleares (Famoib).

Este es uno de los temas que se ha tratado en la reunión mantenida entre la directora general de Conciliación e Igualdad, Margalida Darder, y representantes de Famoib.

En una nota de prensa, la Conselleria ha indicado que Darder ha escuchado las inquietudes trasladadas por la presidenta de la entidad, Susana De Honorato, que ha estado acompañada por parte de la junta directiva de la asociación durante el encuentro.

La directora general también ha expuesto las principales líneas de trabajo del Govern en materia de conciliación laboral y familiar, así como las medidas que se impulsan para dar respuesta a las necesidades de las familias monoparentales.

Entre los asuntos tratados, se han abordado las novedades de la futura convocatoria del Cheque Canguro, una línea de ayudas impulsada por el Govern para facilitar la conciliación y apoyar a las familias con menores a cargo.

En este sentido, tanto en la convocatoria actual como en la futura, las familias monoparentales cuentan con un trato diferenciado, puesto que pueden acceder a la subvención aunque el progenitor trabaje a tiempo parcial o disfrute de una reducción de jornada, y también pueden percibir el 100% de los importes previstos en los distintos conceptos subvencionables.