El Govern expresa su condena "firme" ante las pintadas en una inmobiliaria de Sóller: "No aportan absolutamente nada"

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, en una rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha condenado "firmemente" este viernes las pintadas que han aparecido en una inmobiliaria de Sóller contra la masificación turística.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha criticado en rueda de prensa los actos vandálicos producidos tanto este viernes como en el pasado, y sobre los que han informado medios locales, y ha afirmado que "no aportan absolutamente nada".

Costa ha señalado que lo que provocan las pintadas es un rechazo por parte de la ciudadanía balear, ya que, según ha considerado, "no es un comportamiento que pueda ser aceptado por la mayoría".

Según el conseller, la sociedad balear comparte que el Govern condene "firmemente" estos hechos porque la ciudadanía es tranquila y "no puede valorar en positivo estos actos vandálicos"