El Govern expresa su pésame por las víctimas de Toledo y mantiene su preocupación por Mari Carmen García

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Los Servicios de Emergencias siguen trabajando en las labores de rescate en el lugar del accidente que tuvo luga - Eusebio García del Castillo - Europa Press

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes una declaración institucional de pésame y apoyo a las víctimas y afectados por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).

En la rueda de prensa, el portavoz del Govern, Antoni Costa, ha manifestado la especial preocupación del Ejecutivo por Mari Carmen García, la joven mallorquina natural de Inca que viajaba en uno de los convoyes de alta velocidad y que continúa desaparecida.

"Compartimos la preocupación y la incertidumbre que vive su familia, a la cual queremos hacer llegar todo nuestro apoyo y ofrecer nuestra colaboración en todo aquello que podamos hacer, con el deseo de que sea localizada lo antes posible", ha señalado.