El Govern finaliza los estudios científicos para pedir el reconocimiento de la vaca de la reina como raza autóctona

Vaca de la reina - CAIB

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria Agroalimentaria y Pesquera de Baleares (Irfap) ha culminado los trabajos técnicos, científicos y administrativos necesarios para solicitar el reconocimiento de la vaca de la reina como raza autóctona.

El expediente se ha remitido a la Dirección General de Agricultura del Govern para que posteriormente lo traslade al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Según ha destacado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en una nota de prensa, este paso supone un hito clave en el proceso de recuperación, conservación y reconocimiento de una población bovina con un origen histórico singular y profundamente arraigada al territorio.

La vaca de la reina se remonta a mediados del siglo XIX, cuando la reina Isabel II regaló una colección de bovinos a Menorca con el objetivo de mejorar la productividad del ganado local.

A partir de ese momento, y mediante procesos de cría en pureza y cruces con el ganado autóctono, se configuró una población con identidad propia, reconocible por su característica mancha blanca a lo largo de la línea dorsal.

A lo largo de más de 160 años, esta población ha evolucionado, se ha adaptado a las condiciones geoclimáticas de Menorca y Mallorca y ha mantenido un estrecho vínculo con el paisaje, la cultura y la economía agraria del archipiélago, ha subrayado la Conselleria.

A pesar de una fuerte regresión a partir de la segunda mitad del siglo XX, los esfuerzos del sector ganadero y de las instituciones han permitido evitar su desaparición e iniciar una recuperación progresiva.

En este proceso, el Irfap ha desempeñado un papel determinante y ha aportado apoyo técnico y científico al sector. Entre las actuaciones realizadas, han destacado los estudios de caracterización genética, la definición del estándar racial, la elaboración del libro genealógico y el desarrollo del programa de cría, con la colaboración de la Universidad de Córdoba y otros centros especializados.

La gerente del Irfap, Georgina Brunet, ha remarcado que la vaca de la reina "es un ejemplo de cómo el patrimonio ganadero, el conocimiento tradicional y la investigación científica pueden ir juntos para construir futuro".

"El reconocimiento estatal permitirá reforzar la protección de la raza y ofrecer más herramientas a los ganaderos para garantizar su viabilidad a largo plazo", ha explicado.

En esta línea, ha puesto en valor que este proyecto es fruto de años de trabajo conjunto con el sector, "que ha sido clave para conservar y recuperar esta población". "Ahora damos un paso decisivo para que este esfuerzo tenga el reconocimiento que merece a escala estatal", ha concluido.

El reconocimiento previo de la vaca de la reina como agrupación racial de Baleares en el año 2020 supuso un primer paso institucional. Su inclusión en el catálogo oficial estatal de razas ganaderas permitiría consolidar esta línea de trabajo, reforzar su protección y facilitar el acceso a ayudas específicas.

Con esta iniciativa, el Govern continúa avanzando en el apoyo al sector primario y en la defensa de los recursos genéticos propios, con el objetivo de garantizar su conservación y transmisión a las generaciones futuras, así como de preservar un patrimonio agrario estrechamente vinculado al territorio.

Una vez presentada la solicitud al Ministerio, los servicios técnicos y la Comisión Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las Razas Ganaderas evaluará el expediente. Posteriormente, emitirá un informe técnico como base para la decisión final. El reconocimiento no es automático y dependerá de la valoración técnica del expediente.