El Govern financiará con 375.000 euros la compra de vehículos del servicio de estancias diurnas de la red de dependencia

Una persona dependiente en silla de ruedas, en un vehículo adaptado. - CAIB

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad ha lanzando la convocatoria de ayudas, con un importe máximo de 375.000 euros, para la adquisición de vehículos para el servicio de estancias diurnas de la Red Pública de Atención a la Dependencia.

La convocatoria ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

Dirigida a ayuntamientos y mancomunidades que sean titulares de servicios de estancias diurnas, las ayudas tienen como objetivo financiar la compra de vehículos de transporte social adaptado para el acompañamiento de personas mayores en situación de dependencia en los centros de día u otros posibles usos sociales durante el periodo 2026-2027.

De esta forma, ha apuntado la Conselleria, se busca que la dificultad de movilidad no sea un impedimento para que las personas mayores dependientes puedan ir a su centro de día.

Los vehículos, de un máximo de nueve plazas incluido el conductor, tienen que estar adaptados para estas personas y disponer de espacio para sillas de ruedas, puertas correderas y rampas. Deben ser eléctricos o híbridos y el precio de cada uno no puede superar los 100.000 euros.