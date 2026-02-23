El Govern forma 21 nuevos policías locales en Menorca

Policías de Menorca - CAIB

MENORCA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Escuela Balear de la Administración Pública, ha inaugurado en Ciutadella la 47ª promoción del curso básico de capacitación de policía local en Menorca, con la participación de 21 alumnos que han superado los correspondientes procesos selectivos.

Desde el Ejecutivo autonómico han indicado que el curso se imparte en el cuartel de la policía local de Ciutadella, una ubicación que responde a la voluntad del Govern de acercar la formación al territorio y adaptarla a la realidad específica de la isla, reforzando el conocimiento directo de sus particularidades sociales, territoriales y operativas.

Siete de los alumnos son de Maó, tres de Ciutadella, dos de Alaior y Es Castell y uno de Ferreries. De este modo, estos municipios contarán con nuevos agentes una vez finalizada la fase formativa y de prácticas. El resto de los agentes que se capacitan en esta edición y que no tienen plaza (6) pasarán a formar parte de la bolsa de interinos.

Desde el Govern han remarcado que con esta promoción se da continuidad al proceso de refuerzo de las plantillas policiales en Menorca. Entre las promociones 44ª y 47ª se han formado un total de 57 policías locales destinados a municipios de la isla, lo que contribuye a mejorar la capacidad de respuesta, la prevención y la proximidad de los servicios policiales.

Durante el acto de apertura se ha destacado la importancia de una policía local bien formada como elemento clave para garantizar la convivencia, la seguridad y la confianza de la ciudadanía. La vicepresidenta del Govern, Antònia Maria Estarellas, ha subrayado que "ser policía local implica una gran responsabilidad pública, porque cada actuación tiene un impacto directo en la vida de las personas y en la calidad democrática de nuestra sociedad"

Asimismo, ha recordado el compromiso del Govern con el refuerzo de los cuerpos de policía local, que ha permitido formar cerca de 600 nuevos agentes en Baleares durante la legislatura, con el objetivo de ofrecer más seguridad y mejores servicios a los municipios.