El Govern garantiza que todos los ciudadanos de Baleares tendrán acceso a la nueva Tarjeta Única de transporte

El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).

MENORCA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha garantizado que todos los ciudadanos de Baleares, incluidos los de Menorca, Ibiza y Formentera, podrán solicitar la nueva Tarjeta Única de transporte de Mallorca.

"A la espera de concretar la fecha, los interesados podrán solicitar, de manera presencial en cada isla, su tarjeta única", ha dicho Mateo en el pleno del Parlament de este martes.

Lo podrán hacer, ha detallado en respuesta a una pregunta de la diputada de Més per Menorca Joana Gomila, en todos los puntos habilitados en Mallorca y también de forma telemática.

La menorquinista ha mostrado su inquietud por el hecho de que la puesta en marcha de la Tarjeta Única implica la invalidez de la tarjeta ciudadana de Palma y eso supusiera que los residentes en otras islas tuvieran que pagar por usar el transporte público de Mallorca.

"Los menorquines están preocupados porque en un mes y medio tendremos que pagar para utilizar los autobuses de Palma", ha manifestado.

El conseller ha subrayado que la voluntad del Govern es que el cambio a la Tarjeta Única sea "lo más sencillo y cómodo posible para los ciudadanos de Baleares".