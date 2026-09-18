El Govern garantiza que las viviendas de Can Escandell serán para residentes en Eivissa

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha garantizado este viernes que las viviendas de Can Escandell serán para personas con un mínimo de cinco años de residencia en Eivissa.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern después de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, haya señalado que en esta promoción los residentes no tendrán prioridad.

"Tengo que darle una mala noticia a la ministra y para Rosario Sánchez: las viviendas de Can Escandell no van a ser para nadie más que para los ibicencos. El artículo 70.8 de la Ley de Vivienda que ha hecho el PP aquí dice claramente que las viviendas que tengan algún tipo de protección se exigirá por ley al menos cinco años de residencia aquí", ha afirmado.

Costa, además, ha lamentado que Rodríguez tenga un "amplísima desconocimiento" de la situación de la vivienda en Baleares.

LEY DE NIETOS

Preguntado por la suspensión cautelar del voto de los beneficiarios de la 'ley de nietos', el portavoz ha mostrado el respeto del Ejecutivo por la decisión del Tribunal Supremo (TS), aunque ha reconocido que "el número de inscripciones adicionales está siendo sustancialmente elevado".

"Si el TS considera que es necesaria la suspensión, no será el Govern el que diga lo contrario", ha concluido.