El Govern hacen balance con patronales y sindicatos de cómo avanza la segunda fase del Pacto por la Sostenibilidad

La presidenta del Govern, Marga Prohens, atiende a los medios de comunicación después de presidir la Mesa de Diálogo Social - EUROPA PRESS

PALMA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha reunido este lunes con representantes de patronales (CAEB y Pymeb) y de sindicatos (CCOO y UGT), en la Mesa de Diálogo Social, para hacer balance de cómo avanza la segunda fase del Pacto por la Sostenibilidad.

Tras la reunión, y en declaraciones a los medios, la presidenta Prohens ha destacado que "en semanas de mucho ruido político y polarización", es cuanto menos "adecuado" acabar el año con una reunión de la Mesa de Diálogo Social, en que se ha hecho balance de cómo se desarrolla la segunda fase del Pacto por la Sostenibilidad, en la que "tiene un papel protagonista" la Mesa de Diálogo Social.

Una segunda fase, la del Pacto por la Sostenibilidad, ha explicado la dirigente autonómica, que ha servido "para evaluar leyes en tramitación de este Govern, para comprobar si éstas leyes se ajustan o no a los objetivos de las bases de la Agenda de Transición, como, por ejemplo, la ley del litoral o la ley agraria".

Además, ha añadido, "para empezar a debatir y para llegar a conclusiones, y llegar ya a grandes consensos, como el de destinar recursos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a la conversión de contratos fijos discontinuos en contratos fijos en establecimientos que mantengan su actividad en temporada baja y, también, para incentivos para combatir la siniestralidad, o bien para la contratación de personas con discapacidad".

"Esto son propuestas que se hicieron, que se han debatido en varias sesiones de las distintas mesas y que, este lunes, han sido finalmente validadas por la Mesa de Diálogo Social, que tiene este papel y esta legitimidad", ha puesto en valor Prohens.