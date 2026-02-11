El Govern impulsa la ampliación y mejora del tratamiento de la depuradora de Es Mercadal

Archivo - EDAR Mercadal - CAIB - Archivo

MENORCA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), ha iniciado el proceso de licitación de las obras de ampliación y mejora del tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Es Mercadal, una actuación estratégica para garantizar el buen funcionamiento del sistema de saneamiento y depuración en el municipio y adaptarlo a las necesidades actuales y futuras.

Desde el Ejecutivo autonómico han subrayado que el proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 7,16 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 20 meses. La actuación permitirá mejorar la capacidad y el rendimiento de la instalación, así como prolongar su vida útil, reforzando la calidad del servicio que se presta a la población.

De forma paralela, Abaqua ha licitado el servicio de dirección facultativa, inspección, control y vigilancia de las obras, así como la coordinación de seguridad y salud durante la fase de ejecución, con un presupuesto de 314.600 euros y un plazo de 25 meses, con el objetivo de garantizar una correcta ejecución técnica de los trabajos y el cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas.

El proyecto contempla una reforma integral de la planta que integra, entre otros, un sistema de tratamiento biológico avanzado con reducción de nitrógeno y fósforo, la construcción de una balsa de tormentas para episodios de caudales elevados por lluvia, la optimización energética de todo el proceso y la incorporación de un sistema avanzado de desodorización.

Asimismo, las instalaciones se adaptarán para albergar un parque solar fotovoltaico para autoconsumo, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y reducir la huella ambiental, y se llevarán a cabo mejoras sustanciales en las instalaciones eléctricas, mecánicas y en la gestión de fangos, duplicando la capacidad actual de tratamiento de la planta.

"Esta doble licitación, correspondiente a las obras y a los servicios técnicos asociados, permite asegurar una gestión integral del proyecto, con un control exhaustivo de la calidad, los plazos y las condiciones de ejecución, en línea con los criterios técnicos, sociales y medioambientales previstos en la contratación pública", han concluido.