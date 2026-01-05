El Govern impulsa ayudas por valor de más de 528.000 euros para el transporte de agua en camiones cisterna durante 2025. - CAIB

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha publicado recientemente en el BOIB la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de ayudas destinada a compensar los gastos extraordinarios derivados del transporte de agua mediante camiones cisterna a los municipios que, durante 2025, tuvieron que recurrir a este servicio para garantizar el abastecimiento de agua potable.

La propuesta, según han indicado en nota de prensa, recoge ayudas por un importe total de 528.285 euros, correspondientes a gastos debidamente justificados por los ayuntamientos solicitantes, en el marco de una convocatoria dotada con un máximo de 700.000 euros, con cargo a los Presupuestos autonómicos.

Estas ayudas permiten aliviar el sobrecoste asumido por cada municipio para garantizar un servicio básico a la población en situaciones excepcionales de sequía.

La resolución publicada tiene carácter provisional y abre ahora un trámite de audiencia de siete días hábiles, durante el cual los ayuntamientos incluidos pueden aceptar la propuesta o presentar alegaciones, antes de la aprobación de la resolución definitiva.

Esta línea de subvenciones se activó con el objetivo de ofrecer apoyo directo a los municipios que, por falta de recursos propios suficientes o de conexión operativa a la red en alta, se han visto obligados a recurrir al transporte de agua en camiones cisterna, un servicio que supone un impacto económico significativo para las haciendas locales.

De acuerdo con las bases reguladoras, la convocatoria se tramita en régimen de concurrencia no competitiva, de modo que las ayudas se conceden a todas las solicitudes que cumplen los requisitos establecidos. La propuesta también contempla la no concesión de algunas solicitudes por motivos estrictamente técnicos, vinculados al cumplimiento de la normativa vigente.

Estas subvenciones se enmarcan en la estrategia del Govern de apoyo a los ayuntamientos en la gestión del agua, combinando medidas de respuesta inmediata ante situaciones de dificultad con actuaciones estructurales orientadas a una gestión más eficiente y sostenible del ciclo integral del agua.