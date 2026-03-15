El Govern impulsa el debate entre la juventud con la sesión regional del Parlamento Europeo de la Juventud en Mallorca

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Fundación Illes Balears d'Acció Exterior (FIBE) y del centro Europe Direct Illes Balears, ha colaborado en la organización de la jornada de debate celebrada este domingo, 15 de marzo, en el marco de la sesión regional en Mallorca del Parlamento Europeo de la Juventud (European Youth Parliament, EYP), una iniciativa educativa europea que promueve el pensamiento crítico, el debate y la participación democrática entre los jóvenes.

La sesión ha reunido a un total de 50 alumnos procedentes de ocho centros educativos de Mallorca, entre los que se encuentran el IES Bendinat, The Academy International School Mallorca, Green Valley International School, el IES Josep Maria Llompart y King Richard III College.

Durante varios días, los estudiantes han trabajado organizados en diferentes comités sobre cuestiones de actualidad europea, analizando problemáticas y elaborando propuestas de solución que se han concretado en forma de resoluciones.

Este trabajo ha culminado con una asamblea plenaria en la que cada comité ha presentado sus conclusiones. Las resoluciones se han debatido colectivamente, analizando sus puntos fuertes y débiles, y finalmente se han sometido a votación, reproduciendo el funcionamiento de un debate parlamentario y fomentando así el diálogo, la capacidad de argumentación y la participación activa de la juventud en la vida democrática.

El Parlamento Europeo de la Juventud es una organización educativa sin ánimo de lucro presente en más de 40 países europeos, que ofrece a los jóvenes espacios de encuentro, debate e intercambio de ideas sobre los principales retos del continente.

Desde hace casi 40 años se ha consolidado como una de las principales plataformas europeas de participación juvenil y de debate político entre jóvenes.

La jornada ha permitido que jóvenes de Mallorca se acerquen al funcionamiento de las instituciones europeas y reflexionen conjuntamente sobre los retos que afronta Europa.