El Govern impulsa en Europa medidas para reforzar el acceso de las pymes a la contratación pública

El alcalde de Roma, Roberto Gualtier, y la directora general de Relaciones Institucionales y con el Parlament, Xesca Ramis. - CAIB

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido este jueves la incorporación de las enmiendas presentadas por el Ejecutivo autonómico orientadas a garantizar una mayor participación de las pymes en los procesos de licitación pública, así como a reforzar la transparencia y la equidad en dichos procedimientos.

Ha sido durante la reunión que la directora general de Relaciones Institucionales y con el Parlament, Xesca Ramis, ha mantenido con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, en el marco de las negociaciones del proyecto de dictamen europeo sobre contratación pública.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, las aportaciones del Govern han sido muy bien valoradas por el alcalde de Roma, que ha destacado su utilidad para mejorar el futuro dictamen y favorecer un acceso más justo y competitivo de las empresas a los contratos públicos.

Según ha señalado, las enmiendas defendidas por Ramis han sido finalmente incorporadas al texto, que continuará su tramitación en las instituciones europeas.

El Ejecutivo ha reafirmado su compromiso con la defensa de los intereses de las pymes y con la mejora del marco normativo europeo en materia de contratación pública, con el objetivo de generar nuevas oportunidades y un entorno más equilibrado para el tejido empresarial de las Islas.