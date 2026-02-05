El Govern impulsa una mesa para garantizar la continuidad de la atención entre hospitales y recursos sociosaniarios

Atención a la dependencia y discapacidad - CAIB

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha impulsado una mesa de integración sociosanitaria para mejorar los circuitos asistenciales y garantizar que los pacientes no pierdan la continuidad de la atención entre hospitales y recursos sociosanitarios.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y la de Salud, Manuela García, han presentado la mesa este jueves en una rueda de prensa, en la que han coincidido en que supondrá "un antes y un después" en la atención de los pacientes.

De este modo, se integrarán los protocolos sanitarios y sociales para el cuidado de las personas más vulnerables con el objetivo de ofrecer una mejor atención a la discapacidad, dependencia y a pacientes con enfermedades crónicas, entre otros.

Por ejemplo, ha explicado García, la finalidad es que cuando un paciente con una enfermedad crónica salga del hospital pueda optar a un recurso sociosanitario sin esperas. También habrá una comisión de expertos para resolver casos complejos de pacientes para garantizar la continuidad asistencial.