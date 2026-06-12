El Govern impulsa una nueva convocatoria de ayudas para los clústeres de innovación

Archivo - EL portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern - CAIB - Archivo

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado destinar 1,8 millones de euros a una nueva convocatoria de ayudas para los clústeres de innovación de Baleares.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, después del Consell de Govern, las ayudas están cofinanciadas con fondos Feder, con cargo a los presupuestos para 2026 y 2027, siempre y cuando haya crédito adecuado y suficiente.

El importe total se abonará en dos anualidades: 562.500 euros este año y 1,2 millones de euros en 2027.

Asimismo, se ha autorizado, por razones de interés público, el pago anticipado del 100 por ciento del importe de la ayuda en los términos que establezca dicha convocatoria y la exención total de la constitución de garantías.