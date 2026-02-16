El Govern impulsa el producto local en restaurantes en la 'Mallorca Restaurant Week'

El Govern ha anunciado este lunes que participará en la II edición de la en la 'Mallorca Restaurant Week' de 2026. - GOVERN

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciado este lunes que participará en la II edición de la 'Mallorca Restaurant Week' desde el 23 e febrero hasta el 31 de marzo para promover el consumo e impulsar el producto local en los restaurantes de la isla.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha asegurado que este evento tiene el objetivo de "reforzar el vínculo entre el sector primario y la restauración y de situar el producto local en el centro del discurso gastronómico de Mallorca", según ha señalado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado.

En este marco, la Conselleria organizará visitas a explotaciones agrarias de la isla dirigidas a los restaurantes que participen en las jornadas, para que puedan conocer el trabajo que hay detrás de los alimentos que llegan a la cocina.

La 'Mallorca Restaurant Week' contará con la participación de un número reducido de restaurantes, que ofrecerán menús exclusivos creados expresamente para esta cita.

Así, las propuestas gastronómicas estarán elaboradas con producto local y tiene el objetivo de atraer tanto a residentes como a visitantes y aficionados a la gastronomía en un momento clave de la temporada.

La Conselleria ha destacado que este tipo de iniciativas sirven para seguir estrechando la relación entre los productores y los profesionales de la restauración. "Cuando un restaurante explica el origen de lo que sirve, también explica Mallorca", ha concluido Llabrés.