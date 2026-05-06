El Govern impulsa el relevo empresarial en Menorca con el programa 'Ibrelleu'. - CAIB

MENORCA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern impulsa el programa de relevo empresarial 'Ibrelleu' en Menorca con charlas explicativas a empresarios y comerciantes de la isla para que conozcan este servicio que tiene como objetivo evitar el cierre de negocios en funcionamiento por falta de continuidad generacional.

En concreto, desde la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares se ha presentado el programa en el Ayuntamiento de Maó y en la sede de la Asociación de Comerciantes de Menorca, en Ciutadella.

La finalidad de esta iniciativa de la Dirección General de Empresa, Autónomos y Comercio es promover la transmisión, el desarrollo y la continuidad del empleo a través de procesos de relevos empresariales planificados, ordenados y eficientes.

A través de diferentes medidas y herramientas, se contribuye al mantenimiento de las empresas y se promueve la consolidación general del tejido empresarial de Baleares.

Durante las sesiones técnicas realizadas en Menorca se han dado a conocer los servicios de acompañamiento, asesoramiento y conexión que ofrece 'Ibrelleu' durante todo el proceso de transmisión empresarial.

Además, se han explicado las diferentes fases del proceso, desde la valoración del negocio hasta la negociación y formalización de la cesión, así como las ventajas de esta vía en comparación con la creación de una empresa desde cero, puesto que se reducen riesgos y se aprovechan estructuras ya consolidadas.

"El programa 'Ibrelleu' se consolida como una herramienta clave para preservar el tejido económico local y fomentar el emprendimiento a través de negocios ya en funcionamiento", han subrayado desde el Govern.

El Ejecutivo autonómico ha explicado que desde 2024 ya se han atendido un total de 340 usuarios, de los cuales 140 son cedentes, es decir, propietarios que desean ceder su negocio por diferentes motivos. Los 200 restantes son personas emprendedoras.

Además, debe destacarse que durante este tiempo un total de quince empresas se han cedido gracias a 'Ibrelleu', y que actualmente hay unos veinte procesos de cesión en marcha.

El programa cuenta con un mercado web en el que pueden encontrarse todos los negocios que se ceden. Esta plataforma facilita la investigación de negocios disponibles para su cesión. Actualmente, cuenta con unos 40 anuncios que ofrecen información esencial de cada comercio.

Además, 'Ibrelleu' ofrece un servicio de asesoramiento personalizado, neutral y gratuito tanto para la persona cedente como para la emprendedora. Este apoyo incluye la valoración de la empresa, la publicación del anuncio en el mercado web, el acompañamiento en las negociaciones y la redacción de la documentación legal necesaria en el proceso de compraventa.