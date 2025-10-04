El Govern inaugura la primera campaña completa de la IGP 'Oli de Menorca' / 'Aceite de Menorca'

MENORCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha inaugurado la primera campaña completa de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Oli de Menorca' / 'Aceite de Menorca'.

En nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado que el conseller del ramo, Joan Simonet, junto con el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, han visitado este sábado la finca Morvedra (Ciutadella) con motivo del inicio de la cosecha de la oliva para la producción de la IGP 'Oli de Menorca'/ 'Aceite de Menorca'. Se trata de la primera campaña completa bajo esta denominación, reconocida por la Comisión Europea el pasado mes de enero y cuya característica principal es que es la única IGP que exige que toda su producción sea ecológica, además de requerir una recogida muy temprana para conseguir los atributos de calidad de esta indicación de calidad.

La IGP 'Oli de Menorca' / 'Aceite de Menorca' cuenta actualmente con 25 productores inscritos, una superficie de más de 159 hectáreas, 40.000 olivos y, hasta la fecha, tres almazaras autorizadas: Son Felip, Sant Joan de Binissaida y Morvedra. La previsión para esta campaña indica que se cuadruplicará la producción del año pasado, con más de 50 toneladas frente a las 12 toneladas de 2024.

En este sentido, durante la visita, el conseller Simonet ha querido destacar que "se trata de un día muy importante para el sector agrario menorquín y para Baleares: por primera vez el aceite de Menorca con Indicación Geográfica Protegida goza de plena protección en el ámbito europeo y podrá hacer uso de los sellos oficiales de Indicación Geográfica Protegida. Esta cosecha marca el inicio de una nueva etapa, que garantiza un aceite de excelencia, con identidad propia y arraigado a la reserva de la biosfera. El sello europeo consolida la apuesta por un modelo agrario sostenible, que cuida el paisaje y refuerza la biodiversidad. Queremos que el 'Oli de Menorca' sea un producto de prestigio, un motor para el desarrollo del sector agrario de la isla y un orgullo para todos los menorquines", ha subrayado el conseller.

Cabe recordar que el 'Oli de Menorca' es un aceite de oliva virgen extra ecológico, afrutado verde, de intensidad media o alta, con sensaciones picantes y amargas entre ligeras y medias, lo que lo convierte en un producto equilibrado, singular y de gran calidad.

Al acto también han asistido el presidente de la Asociación 'Oli de Menorca' / 'Aceite de Menorca', Manuel Martínez, y el propietario de la finca Morvedra, Enric Picanyol, además de la consellera insular de Economía y Servicios Generales, Maria Antònia Taltavull. En este sentido, Manuel Martínez ha querido remarcar que "con esta IGP y el crecimiento continuo de los productores, el objetivo es hacer del aceite un producto emblemático de la isla como lo es, por ejemplo, el queso de Maó".

VISITA A LAS SALINAS DE LA CONCEPCIÓ

Por otra parte, el conseller Joan Simonet ha aprovechado su estancia en Menorca para visitar las Salines de la Concepció, situadas en el interior del puerto de Fornells, que sufrieron graves desperfectos valorados en más de 250.000 euros a causa de la DANA ocurrida el 15 de agosto de 2024. Un año después, las salinas han reanudado la cosecha.

El conseller, junto con el director general Joan Llabrés y la concejala de Medio Ambiente Helena Vilchez, han realizado un recorrido por las instalaciones acompañados por la directora, Laura Mercadal.