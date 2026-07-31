El Govern incluye entre sus conciertos el SAD en el Raiguer y más plazas de vivienda de emancipación

Archivo - Ayuda a domicilio, dependencia (Foto de recurso). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha modificado la previsión de las prestaciones y servicios que la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia concertará en el último trimestre de 2026, incluyendo el servicio de ayuda a domicilio (SAD) en el Raiguer y más plazas de vivienda de emancipación.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha informado en la rueda de prensa habitual tras del Consell de Govern que también se ha declarado de interés económico general estas prestaciones.

La modificación incorpora dos nuevos servicios: el de ayuda domiciliaria para personas en situación de dependencia en Mallorca (comarca del Raiguer), con una previsión de 90.000 horas al año, y la provisión de viviendas de emancipación para mayores de 18 años que hayan sido sometidas a medidas de tutela o guarda por parte de la Administración.

El SAD en el Raiguer tiene un importe máximo de 11,4 millones de euros desde diciembre de 2026 hasta agosto de 2030 y comprende 360.000 horas, a razón de 7.500 al mes, durante cuatro años.

Este acuerdo incluye aumentos en el precio por hora, para dar más estabilidad a los trabajadores y proporcionar una mejor atención al usuario, que es el objetivo principal del servicio, ha indicado el Govern. Así, se pasará de forma escalonada de 28,5 euros/hora en 2026 a 32,99 euros/hora en 2030.

Por otro lado, la prestación de vivienda para emancipación incluye 31 plazas (16 en Mallorca y 15 en Eivissa), durante dos años y un presupuesto máximo de un millón de euros.

También prevé un crecimiento escalonado del precio por plaza de 855,92 euros en 2026 en Mallorca a 944,55 euros en 2028. En el caso de Eivissa, pasará de 900,27 euros en 2026 a 981,62 euros en 2028.

Por otra parte, el Consell de Govern también ha autorizado destinar cuatro millones de euros a la renovación del concierto con la entidad Arrels i Ales, S.L., para el servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia en Palma entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

El concierto contempla un total de 11.000 horas al mes y un aumento del precio/hora, que es de 28,5 euros en 2026 -un 9,1 por ciento más que en el año anterior, y de 29,71 euros en 2027, un 4,2 por ciento más.

El servicio de ayuda a domicilio está compuesto por todas las acciones realizadas en los hogares de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria.