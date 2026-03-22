El Govern incorpora 14 nuevas plazas de vivienda para jóvenes extutelados en Mallorca y Eivissa

El Govern suma 14 nuevas plazas de vivienda para jóvenes extutelados en Mallorca y Eivissa - CAIB

PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha adquirido dos viviendas en Mallorca y una en Eivissa que permitirán incorporar 14 nuevas plazas de la red de emancipación, así como un local en Inca para prestar servicios.

Las inversiones tienen un coste de cerca de 1,6 millones de euros, de los cuales casi 1,4 millones proceden de la Unión Europea a través de los fondos MRR del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según ha informado la Conselleria en nota de prensa.

De los tres pisos que se incorporarán al servicio de vivienda de la red de emancipación, dos se encuentran en Mallorca y contarán con alrededor de diez plazas en total. El coste de estos inmuebles ha sido de 350.000 y 360.000 euros cada uno.

El tercer piso, ubicado en Eivissa, ha tenido un coste de 390.000 euros y contará con cuatro plazas. Estas tres viviendas que prestarán servicio a jóvenes extutelados han sido financiadas totalmente con fondos europeos.

La Conselleria ha explicado que estos inmuebles funcionarán como piso punte mientras se trabaja con estos jóvenes en su autonomía personal, hasta que puedan llevar una vida independiente.

Por otro lado, el Govern ha adquirido un local ubicado en Inca que atenderá a menores de edad con medidas de justicia juvenil y prestará los servicios de atención psicológica a familias. El objetivo de la Conselleria es acercar los servicios a la ciudadanía.

Este local ha tenido un coste de 490.000 euros, de los que 290.000 proceden de fondos MRR. El resto corresponde al coste de las obras que llevará a cabo el Consorcio de Recursos Sociosanitarois y Asistenciales.