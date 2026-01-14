El Govern incorpora la metodología BIM para mejorar la gestión de proyectos arquitectónicos con modelos 3D

El Govern pone en marcha la incorporación de la metodología BIM - CAIB

PALMA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha comenzado la implantación de la metodología BIM ('Buildin Information Modeling') para mejorar la gestión de los proyectos arquitectónicos con modelos en 3D.

Este programa de trabajo ha sido cofinanciado con fondos europeos Feder y se incluye en el Marco Estratégico de Inversiones de Baleares 20230, según ha señalado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en una nota de prensa.

La metodología BIM se utiliza para crear y gestionar los datos de los edificios durante la redacción de su proyecto de construcción, durante la obra o para llevar el mantenimiento de un edificio ya construido.

El objetivo es centralizar toda la información en un modelo en 3D de información digital de manera protocolizada para llevar una correcta gestión del patrimonio del Govern.

La empresa Ingreen, que ha implantado esta metodología en más de 20 administraciones nacionales, ha sido la ganadora del concurso público que se ejecutará durante dos años y trabajará con los técnicos del Govern para desarrollar este proceso. Su puesta en marcha supone una inversión de cerca de 263.000 euros.

La fase intermedia consistirá en desarrollar tres proyectos piloto para generar los modelos 3D, en concreto, del edificio histórico de la Llotja de Palma catalogado BIC, del edificio de las oficinas del polígono de Son Fuster y un proyecto piloto con la cartografía del municipio de Montuïri.

Paralelamente, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura ha redactado dos proyectos de obra de reformas de edificios del Govern incluyendo parte de la metodología BIM. Estos son las oficinas del Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) de la calle Mateu Enric Lladó y el edificio de la Conselleria de Salud de la calle Cicil Metel, que se está reformando actualmente.

Desde la Conselleria han destacado que la implantación de esta metodología supone la evolución de los sistemas de diseño tradicionales, puesto que incorpora la geometría del edificio, las relaciones espaciales, la información geográfica, los inventarios, las cantidades y las propiedades de sus componentes, así como un presupuesto para toda la duración del proyecto.

Todo ello permite que se haga una gestión de las obras mediante el modelo virtual relacionado con bases de datos. Asimismo, su uso va más allá de las fases de diseño y alcanza la ejecución del proyecto y el ciclo de vida del edificio.

Con este sistema se reducen los costes de operación, se pretende mejorar la eficiencia del gasto público en los contratos del sector público y que pueda servir de palanca para impulsar el uso de tecnologías digitales en el sector de la construcción.

En un futuro se prevé la exigencia del uso del BIM en contrataciones públicas a partir de ciertos presupuestos, por lo que se considera necesario implantar gradualmente el uso de esta metodología en los diferentes departamentos de la Administración adutonómica y su sector instrumental.