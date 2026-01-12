El Govern incorpora a los primeros 15 profesionales para reducir las listas de espera de discapacidad y dependencia

Atención a la dependencia - CAIB

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad ha incorporado en los últimos días a 15 profesionales como refuerzo de personal, del total de 33 plazas creadas para reducir las listas de espera de valoración.

Además de la creación de la plaza de jefa de departamento de Discapacidad, que ya se ha incorporado, los perfiles profesionales son trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares administrativos, logopedas, técnicos valoradores, jefes de sección y de negociado, valoradores sanitarios, estadistas y técnicos superiores de puesto base.

Según ha señalado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, estos refuerzos de personal están contemplados en el plan de choque para reducir las listas de espera presentado el pasado octubre.

Este plan, con una inversión de 17,5 millones de euros, despliega ocho grandes líneas de actuación, con especial consideración a la atención temprana. Según la Conselleria, el plan ha supuesto la reducción del 13 por ciento en las listas de espera de discapacidad desde su puesta en marcha.

En este sentido, la consellera del ramo, Sandra Fernández, ha destacado que el refuerzo de personal mediante la creación de planas estructurales es una de las acciones principales del plan que, ha añadido, "es una prioridad del Govern para garantizar que nadie quede atrás".

Para la consellera, los datos de la primera fase "ya están demostrando que el plan no era solo una declaración de principios ni palabras vacías sino un proyecto valiente y eficaz para que ningún ciudadano de las Islas con discapacidad o dependencia tenga que esperar para ver reconocido uno de sus derechos".