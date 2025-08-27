El Govern incorpora un robot submarino para reforzar la vigilancia marítima

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha incorporado un robot submarino, operado de forma remota, que permitirá inspeccionar fondos marinos, estructuras portuarias y zonas de fondeo.

El nuevo recurso ha sido presentado este miércoles en el puerto de Fornells por el conseller del ramo, Juan Manuel Lafuente, y el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, el nuevo robot submarino se llama 'CHASING M2 PRO ROV' y permite inspeccionar en detalle muelles, diques y pantalanes, así como comprobar el estado de los fondeos.

El artilugio tiene capacidad para captar imágenes y vídeos en alta resolución, transmitir en tiempo real los trabajos de mantenimiento o instalación y operar hasta un máximo de 300 metros de profundidad con la máxima precisión.

Con esta incorporación se complementa el dispositivo integral de vigilancia del litoral ya desplegado por PortsIB, que incluye 22 embarcaciones, un equipo de inspectores con capacidad sancionadora, un nuevo centro de control que centraliza los servicios con atención al ciudadano y un dron operativo diez horas al día.

"Este conjunto no solo permite un control constante y eficiente, sino que también refuerza nuestra presencia en el litoral, garantizando una supervisión continua y la capacidad de actuar rápidamente ante posibles irregularidades, asegurando así un uso ordenado y seguro de nuestras aguas", ha explicado Lafuente.

Vilafranca, por su parte, ha subrayado que la administración insular tiene una "una misión clara e incansable, proteger la biodiversidad marina y asegurar que Menorca, como Reserva de la Biosfera, continúe siendo un ejemplo de compromiso ambiental".

"Por ello hemos solicitado a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua esta labor en la isla, que es una prueba clara y un paso más hacia un modelo de gestión responsable y coordinada de nuestro entorno", ha señalado.

INSPECCIONES EN FORNELLS

Las inspecciones realizadas este miércoles en las aguas de Fornells forman parte del calendario establecido por el nuevo servicio de vigilancia del litoral, que contempla actuaciones diarias en todas las islas, con especial atención a los fondeos y al control de la actividad de chárter.

Además, las nuevas embarcaciones del servicio destinadas a Menorca también podrán dar apoyo a la vigilancia de la posidonia, ha detallado la Conselleria.

Desde el mes de junio el Govern ha levantado 82 actas por posibles irregularidades en actividades náuticas en todas las islas, principalmente relacionadas con declaraciones responsables caducadas o mal presentadas y con incumplimientos en los contratos de chárter.