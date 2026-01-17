El Govern incrementa un 45% las plazas subvencionadas de ocio adaptado en 2025

La directora general de Atención a la Dependencia y personas con Discapacidad, María Castro, se ha reunido esta semana con las entidades - CAIB

PALMA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, ha incrementado un 45 por ciento las plazas subvencionadas de ocio adaptado en 2025, con el objetivo de cubrir todas las peticiones de familias con menores dependientes.

En una nota de prensa, la Conselleria ha informado que la directora general de Atención a la Dependencia y personas con Discapacidad, María Castro, se ha reunido esta semana con las entidades Amadiba, Amiticia, Asnimo, Aspace, Fundació Integra, Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca, Joan XXIII y Mater para diseñar la próxima convocatoria de ocio adaptado.

Este programa pionero fue creado por el Govern en 2024 y está dirigido a entidades privadas sin ánimo de lucro que llevan a cabo actividades de ocio adaptado en los periodos vacacionales de verano, Semana Santa y Navidad. El destinatario final son los niños y adolescentes con un grado II o III de dependencia, pero también sus familias, ya que con esta subvención se procura favorecer el respiro y la conciliación del entorno de la persona dependiente.

INCREMENTO DEL IMPORTE PARA QUE LA AYUDA LLEGUE A TODAS LAS FAMILIAS

A raíz del éxito de la convocatoria, y con el fin de atender la petición de las entidades y de que ninguna familia quedara sin recibir esta importante ayuda, la Conselleria incrementó en 2025 un 45 por ciento el número de plazas subvencionadas y el importe de la convocatoria, que pasó de los 1.600.000 euros para dos años a 1.862.856 euros.

La finalidad del programa de ocio adaptado es favorecer que las personas de entre tres y 18 años con dependencia derivada de una diversidad funcional puedan disfrutar de un ocio adaptado de calidad en igualdad de oportunidades en todas las islas. El programa promueve, así, la integración social en comunidad y la mejora de su calidad de vida y la promoción de la autonomía personal.