El Govern inicia la concesión de las ayudas al sector del taxi y VTC con cerca de 180 subvenciones

Archivo - Un taxi de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha publicado este lunes nuevas propuestas de concesión de ayudas al sector del transporte para paliar el encarecimiento del combustible y los efectos de la guerra en Oriente Medio, en este caso relativas a las ayudas al sector del taxi y de los vehículos con conductor (VTC), un total de 178 ayudas.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha explicado en un comunicado que en la resolución de la línea dirigida al sector del taxi, se incluye la propuesta de concesión de 147 ayudas, que suman un importe de casi 31.400 euros, mientras se prepara una segunda resolución sobre esta convocatoria, en la que se recibieron 553 solicitudes.

En cuanto a las ayudas al sector de los VTC, se prevén las 31 solicitadas en esta convocatoria, por un importe de 28.950 euros.

En total, entre las diferentes convocatorias en diferentes ámbitos del transporte, la Dirección General de Movilidad ha publicado la propuesta de concesión de 751 ayudas, por importe de más de 5,4 millones de euros, más de la mitad de los casi diez millones totales de las siete líneas de ayudas habilitadas.

Las ayudas a los taxis y los VTC se suman a las ya iniciadas en el transporte de mercancías y el transporte discrecional de pasajeros en autobús.

El pasado viernes, el Govern inició las resoluciones de pago en las dos primeras convocatorias, por cerca de un millón de euros en 326 ayudas, a trabajadores autónomos de transporte de mercancías y empresas de transporte discrecional, y prepara la resolución de pago siguiente, dirigida a las empresas del transporte de mercancías.

En total, entre las siete convocatorias de ayudas al sector del transporte derivadas de la guerra en Oriente Medio, la Dirección General de Movilidad ha recibido 1.440 solicitudes a las diferentes líneas, correspondientes a 7.636 vehículos.

En conjunto, con estas convocatorias, que se abrieron el pasado mes de julio, el Govern destina casi diez millones de euros en ayudas a empresas y autónomos en todas las Islas, con vehículos dedicados al transporte de mercancías y de pasajeros, entre camiones, autobuses, taxis y VTC, entre otros.

Esta suma, de más de 9,8 millones, incluye seis millones de euros para compensar el aumento del precio del combustible en el transporte de mercancías, 750.000 euros al transporte discrecional de viajeros, 500.000 euros al sector del taxi, 100.000 euros a los VTC y otros 2,5 millones de euros a las ayudas para el desguace de vehículos de transporte.