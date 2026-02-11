El Govern inicia obras del parque fotovoltaico de autoconsumo del ParcBit

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz, y el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, durante la inauguración de la construcción del parque fotovoltaico de Parc Pit. - GOVERN

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado este miércoles las obras del parque fotovoltaico de autoconsumo con marquesinas en el Parque Balear de Innovación Tecnológica (ParcBit), con un acto simbólico de colocación de la primera piedra.

Al acto han acudido el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, para inaugurar un proyecto que cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros.

Durante el acto, el conseller ha destacado que la actuación representa un paso del Govern hacia un modelo energético "más sostenible, eficiente y basado en fuentes renovables", y ha subrayado que el ParcBit es un enclave estratégico para la economía y el desarrollo de la isla.

El proyecto consiste en la instalación de placas fotovoltaicas en los aparcamientos P1, P2, P3, P4 y P5 del parque tecnológico que contarán con una potencia total instalada de 3.200 kWn.

La infraestructura permitirá suministrar energía renovable en todos los edificios situados en el ParcBit, lo que el Govern prevé que suponga una reducción significativa del consumo eléctrico de la red convencional, a la vez que sirve de techo para los coches aparcados.

El contrato de licitación incluye, además, la instalación de ocho nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos, la sustitución de cinco equipos de recarga existentes y la ejecución de la línea de evacuación en media tensión necesaria para el correcto funcionamiento de la instalación.