El Govern inicia la reforma de seis viviendas en Maria de la Salut en las que invertirá más de 580.000 euros

Maqueta virtual de la promoción de viviendas sociales proyectadas en Maria de la Salut. - CONSELLERIA VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha comenzado las obras de reforma de una promoción de seis viviendas sociales en el municipio de Maria de la Salut, que se ejecutarán en un plazo de cuatro meses y cuentan con un presupuesto de algo más de 580.000 euros.

Al inicio de las intervenciones han asistido este jueves el conseller del ramo, José Luis Mateo, el alcalde de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, y el gerente del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), Roberto Maria Cayuela.

En un comunicado, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha explicado que esta es la primera promoción de vivienda social de Maria de la Salut, donde el Ibavi tramita una segunda promoción, por lo que en total dispondrá de 31 viviendas en esta localidad.

Ambas forman parte de las actuaciones del plan de choque del Govern, para facilitar vivienda asequible a los residentes de Baleares. En este sentido, estas viviendas estarán destinadas a jóvenes menores de 35 años y que residan en Maria de la Salut desde hace diez años.

Se trata de seis viviendas adosadas, de entre 90 y 130 m2, y que requieren de unas obras de reforma antes de su entrega. Así, las obras contemplan la reparación de las cubiertas y las fachadas, así como la revisión de las instalaciones existentes, el saneamiento de pluviales, la comprobación de las acometidas de suministros y la sustitución del aluminio exterior, el acristalamiento y la carpintería interior. Además, se llevará a cabo la instalación de ventilación, electricidad, telecomunicaciones, sanitarios y grifería.

Las seis viviendas, situadas en la calle Mare de Déu se distribuyen en dos plantas y cada una dispone de aparcamiento propio en la planta baja. De las seis viviendas, dos tienen más de 130 m2 de superficie construida, otras dos más de 120 m2, una es de 114 m2 y la otra de 90 m2.

Esta promoción ha sido impulsada por el Govern esta legislatura. El Ibavi compró estas viviendas a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en 2024 por 550.000 euros para ser incorporadas al parque público de vivienda de protección del Govern.

Las obras de reforma han sido adjudicadas a la empresa Construcciones Uxcar 97 y parte del presupuesto de esta inversión se financia a través del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial 2025, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esta promoción procede de una de las compras de vivienda mediante el ejercicio de tanteo y retracto ejercidas por el Govern en esta legislatura, en este caso mediante una adquisición del Ibavi a la Sareb.

En lo que va de legislatura, el Ibavi ha ejercido el derecho de tanteo y retracto en 39 operaciones, compra de viviendas y de solares, y, junto a otras compras, estas operaciones permitirán aumentar el parque público en 172 viviendas.

Además de esta primera promoción en Maria de la Salut, el Ibavi impulsa un segundo proyecto en el municipio, para construir otras 25 viviendas.

En total, el Govern tramita 48 promociones en Baleares que suman más de 1.230 viviendas públicas en todas las islas, aunque se espera aumentar esta cifra mediante nuevos acuerdos con ayuntamientos.