El Govern iniciará este 2026 nuevas ampliaciones y construcciones en centros educativos

Foto genérica de una obra en un centro educativo - CAIB

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) tiene previsto iniciar durante este 2026 nuevas ampliaciones y construcciones en centros educativos de todas las islas.

La Conselleria de Educación y Universidades ha destacado este viernes las obras que se desarrollarán, que se suman a las que siguen en marcha, a las intervenciones derivadas de los convenios firmados con ayuntamientos y también a las distintas reformas menores que se llevarán a cabo durante el año.

Así, en Mallorca se iniciará la segunda fase de ampliación del IES Damià Huguet de Campos, la ampliación del IES Josep Font i Tries de Esporles, así como la nueva construcción del IES Son Ferriol.

Igualmente, en el CEIP Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç se realizará una actuación para mejorar las condiciones de seguridad, habitabilidad, eficiencia energética y las instalaciones del edificio antiguo.

En el CEIPIESO Ponent de Inca y en el Bartomeu Ordines comenzarán las obras de ampliación, mientras que en el CEIPIESO Son Basca, en Sa Pobla, se eliminarán las aulas modulares provisionales y se mejorará la distribución del alumnado.

En Bunyola se prevé licitar durante 2026 las obras de la reforma integral del IES Mestre Guillem Colom y también comenzarán las obras del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional de Alcúdia, especializado en estudios de hostelería y que agrupará toda la oferta de FP del municipio.

Durante el año también se llevarán a cabo los primeros pasos para la reforma integral del CEIP Nostra Senyora de la Consolació en s'Alqueria Blanca, Santanyí, dando respuesta a las demandas del Ayuntamiento.

Por otro lado, en Menorca, han destacado la reforma del CEPA Joan Mir i Mir de Maó, que pasará a ser CEPA + EBAP, y el nuevo CIFP des Castell iniciará la primera fase de las obras con la demolición de los edificios anexos al Cuartel Comte Cifuentes.

En Ibiza tendrán lugar cinco actuaciones estratégicas para ampliar la oferta académica. Así, comenzarán las obras de construcción del nuevo IES Can Cantó en Vila, y de ampliación del IES Quartó de Portmany, en Sant Antoni.

Se hará una reforma integral del CEIP Vara del Rei, en Sant Antoni de Portmany, mientras que en Santa Eulària des Riu, el CEIP Sant Carles será ampliado con el objetivo de dotar al centro de los espacios necesarios para cubrir sus necesidades. También en Santa Eulària, el CEIP Sant Ciriac será objeto de una ampliación y reforma integral.