El Govern insiste en su rechazo al reparto de menores: "¿Quieren que pongamos ya las tiendas de campaña?"

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reiterado su rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y Junts para la reforma de la ley de extranjería y el reparto de menores migrantes y ha señalado que la Abogacía de la CAIB está estudiando "todas las vías posibles" para recurrir el acuerdo.

"¿Que quieren que pongamos ya las tiendas de campaña?", ha preguntado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha asegurado no entender la política del Gobierno.

En esta línea, ha insistido en que no es una cuestión de solidaridad sino de capacidad y que el Ejecutivo autonómico lleva meses advirtiendo que las Islas han llegado al "límite" y que la ocupación en los centros de acogida es "muy elevada".

"La Abogacía nos dirigirá y definirá el camino y esta Comunidad Autónoma va a utilizar todos los medios admitidos en derecho para que esta obligación impuesta unilateralmente por el Gobierno de España no se materialice", ha expuesto.

Preguntado por la posición de otras comunidades autónomas, Costa ha señalado que cada comunidad "tomará sus decisiones" sobre esta cuestión pero que la posición del Govern balear "es muy clara".

El portavoz ha señalado que no solo es que las Islas no tengan capacidad sino que a las costas del archipiélago siguen llegando pateras y menores no acompañados. "¿Qué quieren que hagan los Consells Insulares?", ha preguntado, argumentando que el Consell de Formentera destina el 20 por ciento de su presupuesto a la acogida.