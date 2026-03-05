El Govern invertirá 7,8 millones de euros del ITS en mejorar las infraestructuras hidráulicas de Es Raiguer

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, presenta las inversiones en infraestructuras hidráulicas en la zona de Es Raiguer. - CAIB

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua invertirá 7,8 millones de euros procedentes de los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) en la mejora, modernización y refuerzo de las infraestructuras hidráulicas de la comarca mallorquina de Es Raiguer.

Las actuaciones, presentadas este jueves por el conseller del ramo, Juan Manuel Lafuente, en Mancor de la Vall, se centrarán en las estructuras de abastecimiento, saneamiento y drenaje pluvial.

Lafuente ha subrayado que esta inversión "supone un paso decisivo para mejorar la eficiencia de las redes y reforzar la garantía de suministro en Es Raiguer" y ha insistido en que "cada euro invertido en agua es una inversión en seguridad hídrica, sostenibilidad y calidad de vida".

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, en Alaró se invertirán 427.281 euros en la mejora integral de los servicios hidráulicos del carrer Joan Alcover.

La actuación contempla la renovación completa de las redes de abastecimiento y saneamiento, la implantación de un sistema separativo de pluviales y la posterior reurbanización del vial, resolviendo deficiencias acumuladas y mejorando la capacidad de evacuación en episodios de lluvia intensa.

En Binissalem, con una inversión de 518.236 euros, se acometerá una mejora integral de la red de pluviales y saneamiento. El proyecto buscará aumentar la capacidad hidráulica del sistema, corregir puntos críticos que generan inundaciones recurrentes y reducir sobrecargas en la red unitaria durante precipitaciones intensas.

En Búger se destinarán 361.335 euros a la sustitución de tramos de tubería de fibrocemento en suelo rústico y a la digitalización del parque de contadores mediante sistemas de telelectura que permitirá eliminar materiales obsoletos, reducir pérdidas y mejorar el control y la detección temprana de fugas.

En Campanet, la inversión de 388.160 euros permitirá implantar telelectura en los contadores domiciliarios y renovar la red de distribución vinculada al depósito de sa Murtera. Con ello se reforzará la fiabilidad del suministro, se optimizará la gestión del consumo y se reducirá el riesgo de incidencias en la red.

En Consell se invertirán 412.838 euros en la ejecución de un nuevo pozo de captación en Son Palou, así como en la renovación de tramos problemáticos de la red de distribución y la mejora del drenaje pluvial. La actuación incluye sectorización para un mayor control de caudales y una gestión más eficiente del sistema municipal.

En Inca se destinarán 1,3 millones de euros a la renovación integral y separación de redes en la avenida Reis Catòlics, la carretera Ma-3440 y el Camí Vell d'Alcúdia.

El proyecto permitirá sustituir colectores unitarios por sistemas separativos de pluviales y residuales, renovará la red de abastecimiento y mejorará la capacidad de evacuación, reduciendo vertidos y aumentando el rendimiento global de la red.

En Lloseta, con una inversión de 418.590 euros, se renovarán tramos deteriorados de la red de agua potable para reducir fugas y mejorar la presión, y se ejecutarán actuaciones en el sistema de saneamiento para reforzar su estanqueidad y durabilidad.

En Mancor de la Vall se invertirán 368.904,22 euros en la sustitución de tramos problemáticos de la red de distribución de agua potable. La intervención permitirá reducir pérdidas estructurales, mejorar la eficiencia del sistema y reforzar la garantía de suministro para la población.

En Marratxí la inversión alcanzará los 1,2 millones de euros y permitirá renovar la red de agua potable en el sector des Pla de na Tesa, así como sustituir conducciones en distintos núcleos del municipio.

Se eliminarán tramos obsoletos, se modernizarán acometidas y se incrementará la fiabilidad del sistema, reduciendo fugas y mejorando la continuidad del servicio.

En Sa Pobla, con una inversión de 836.834 euros, se ejecutarán nuevas conducciones de saneamiento y pluviales en la calle Crestatx y se avanzará en la separación de redes en distintos puntos del municipio con el objetivo de mejorar la evacuación de aguas pluviales y reducirá el riesgo de inundaciones.

En Santa Maria del Camí se destinarán 475.891 euros a la interconexión de los depósitos municipales de Son Llaüt y Can Borreó con la red en alta de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) para reforzar la garantía de suministro, aportar mayor estabilidad al sistema y reducir la dependencia de recursos subterráneos.

En Selva, la inversión de 454.269 euros permitirá impermeabilizar y reparar los depósitos municipales de Caimari y renovar redes de agua potable y residual en la calle de s'Olivaret, mejorando la estanqueidad, reduciendo pérdidas y reforzando la seguridad sanitaria de las instalaciones.