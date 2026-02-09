El Govern invertirá 82,4 millones de euros en 693 plazas para personas dependientes. - CAIB

IBIZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern invertirá 82,4 millones de euros en 693 plazas para personas dependientes, según ha anunciado en Ibiza la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.

Fernández ha presentado el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030, que fija el crecimiento de la red pública de atención a la dependencia en el archipiélago.

Según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, el plan impulsará 18 nuevas actuaciones, que supondrán 693 plazas y una inversión global de más de 82 millones de euros en el conjunto de todo las Islas.

Del total de plazas previstas, 335 serán residenciales, 250 de centros de día y 108 de vivienda supervisada, incorporando distintos niveles de atención adaptados a las necesidades de cada persona. La distribución territorial prevé un crecimiento basado en la equidad y en la respuesta a la demanda real.

Así, en Mallorca se ejecutarán 12 infraestructuras con 553 plazas y 67,2 millones de euros de inversión; en Menorca se proyectan 2 infraestructuras con 50 plazas y 9,6 millones de euros; en Ibiza se contemplan tres infraestructuras que aportarán 90 plazas con una inversión de 5,5 millones de euros, y en la Residencia de Formentera se realizará una mejora de las instalaciones exteriores con una inversión de 70.000 euros.

El plan se ha enmarcado dentro del programa estratégico 'Islas en Transformación' del Govern orientado a modernizar los servicios públicos y adaptarlos a la evolución demográfica.

"Baleares deja atrás la improvisación y pasa a anticiparse a la realidad demográfica. Planificamos hoy los servicios que necesitarán las próximas generaciones de mayores y dependientes", ha afirmado.

Este plan se ha elaborado a partir de un análisis integral del sistema público de servicios sociales que ha tenido en cuenta la cobertura existente, la distribución territorial, los niveles de ocupación y las listas de espera de cada municipio.

La ejecución del plan se articula a través del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de Baleares, encargado de la construcción, ampliación y adaptación de los equipamientos.

El plan reforzará plazas residenciales, centros de día y recursos de autonomía personal y acercará los servicios a la ciudadanía, evitando desplazamientos innecesarios entre municipios e islas y favoreciendo la permanencia en el entorno habitual el máximo tiempo posible.

El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030 ha fijado cuatro objetivos, tales como reforzar la red pública de atención a la dependencia, garantizar la equidad territorial acercando los servicios a la ciudadanía, dar respuesta ágil a la demanda existente reduciendo listas de espera y adaptar los recursos a las necesidades actuales y futuras de la población mediante una planificación ordenada y sostenible.

La planificación prioriza a las personas en situación de dependencia, garantizando recursos adaptados a sus necesidades de apoyo, autonomía personal y participación en la comunidad.

Además, introducirá nuevos modelos asistenciales orientados a la vida independiente, como la vivienda supervisada, un recurso residencial de pequeña escala pensado para favorecer la autonomía personal y la integración comunitaria y que permite consolidar el modelo de atención centrado en la persona impulsado por la Conselleria y que será integrado en la cartera de servicios.

La consellera ha subrayado que no sólo se crean plazas sino que se ordena el sistema público, garantizando la equidad y dando respuesta a la demanda real y a las nuevas necesidades de la población.