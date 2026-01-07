El Govern invertirá más de 2,6 millones de euros para renovar las canalizaciones de agua potable para Playa de Muro

Una de las playas de Muro. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

El Govern ha iniciado el expediente para ejecutar las obras de renovación del tramo de red en alta de agua potable entre el puente de Son Carbonell y el depósito de la fuente de Son Sant Joan, en el término municipal de Muro, al que destinará más de 2,6 millones de euros.

Se trata de una infraestructura clave para garantizar el suministro en el municipio, especialmente en la zona de Playa de Muro, y reforzar también el abastecimiento a Alcúdia y Can Picafort, según ha explicado la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua en un comunicado.

La actuación responde al final de la vida útil de la conducción actual, que presenta patologías derivadas de su antigüedad y de la menor rigidez estructural de las conducciones de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Con esta intervención, el Ejecutivo balear, dentro de su programa de mantenimiento preventivo, renueva una infraestructura "esencial" para asegurar un servicio de agua "estable, seguro y sostenible" tanto para la población residente como para la actividad económica de la zona.

El proyecto prevé la sustitución de 2,5 kilómetros de tubería, reemplazando el actual poliéster por fundición dúctil, que aporta mayores garantías de durabilidad, resistencia mecánica y eficiencia hidráulica.

El trazado aprovecha mayoritariamente la servidumbre actual, lo que permite minimizar las afecciones al entorno y al tráfico. Para ello, se diseña un plan especial de regulación de la circulación y una ejecución por tramos, con el objetivo de afectar lo mínimo posible a la movilidad.

El plazo de ejecución estimado es de seis meses desde el inicio de las obras, si se considera la ejecución por fases en los tramos que afectan a viales y la necesidad de mantener en servicio en todo momento la conducción actual.

La actuación se financiará con cargo al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), dentro de la convocatoria 2024-2025, y a estos 2,6 millones se le sumará la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud.

"La inversión se distribuye en dos anualidades y se enmarca en la estrategia del Govern para reforzar las infraestructuras hidráulicas y garantizar el abastecimiento", han explicado.