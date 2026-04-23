El Govern invierte 4,8 millones de euros del ITS en la mejora y ampliación del drenaje de pluviales en Calvià. - CAIB

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha presentado este jueves, en la plaza Pinzons de Palmanova, el proyecto de mejora y ampliación de las redes de drenaje de pluviales en los núcleos de Palmanova y Magaluf, una actuación financiada con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) que supone una inversión de 4,8 millones de euros.

Al acto han asistido el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat; el secretario general de Abaqua, Gerard Torrente; el teniente de alcalde de Vías y Obras, Juan Thomás, y la teniente de alcalde de Turismo, Elisa Monserrat, según ha indicado la Conselleria en nota de prensa.

El proyecto tiene como objetivo resolver las deficiencias del sistema de drenaje en estos dos núcleos, especialmente vulnerables ante episodios de lluvias intensas. La actuación permitirá avanzar en la implantación de redes separativas e incorporar infraestructuras de laminación que mejorarán la capacidad de respuesta del sistema ante precipitaciones intensas.

Entre los principales beneficios, destaca la reducción del riesgo de inundaciones, con impacto directo sobre la seguridad de las personas y la actividad económica de la zona. Asimismo, el proyecto contribuirá a evitar el colapso de las estaciones de impulsión de aguas residuales y a reducir al máximo los vertidos puntuales de aguas contaminadas al medio marino en episodios de fuertes lluvias.

La intervención también permitirá aumentar el porcentaje de red separativa del municipio y mejorar la gestión global del ciclo del agua, con la renovación de 2.848 metros de conducciones y la construcción de tanques de tormenta, que permitirán retener y regular los caudales de lluvia.

Las actuaciones se han agrupado en un único proyecto ejecutivo para garantizar la coherencia técnica del conjunto del sistema. En Magaluf, se prevé la construcción de 950 metros de nueva red de pluviales en las calles Greco, Tirso de Molina, Calderón y adyacentes, así como la renovación de la red en Punta Ballena y Carabela, con un tanque de tormenta de 1.100 m3 en la plaza Jaques Sasson.

En Palmanova, el proyecto incluye la construcción de una nueva red de pluviales en la plaza de Punta Nadala y la renovación de 1.300 metros de conducciones, junto con un tanque de tormenta de 2.000 m3 en la plaza Pinzons.

El conseller Lafuente ha destacado que esta actuación permite mejorar de manera significativa la resiliencia de las infraestructuras ante episodios de lluvias intensas y reducir el impacto sobre el medio marino.

"Se trata de una inversión estratégica que refuerza la seguridad, la sostenibilidad y la capacidad de gestión del sistema de drenaje en estos núcleos del municipio de Calvià", ha añadido.

Esta actuación se enmarca dentro de la convocatoria del Plan Anual de Impulso al Turismo Sostenible (ITS) Ordinario 2024-2025 y forma parte de la estrategia del Govern para seguir impulsando la mejora de las infraestructuras hidráulicas en Baleares