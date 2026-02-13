El Govern invierte casi dos millones de euros para promocionar la cultura balear en 2026 y 2027

Archivo - Concurso pintura aire libre - AYUNTAMIENTO DE BEZANA - Archivo

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado al Institut d'Estduis Baleàrics (IEB) a iniciar la tramitación de una partida de 1,9 millones de euros destinada a promocionar la cultura balear en 2026 y 2027.

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de este viernes, se han presupuestado 950.000 euros para cada año.

El objetivo principal de esta subvención, ha indicado Costa, es apoyar la organización y producción de ferias, festivales, encuentros, jornadas y premios del mundo de la cultura que se realicen en el archipiélago.

Con esta medida, el Govern también busca incentivar aquellos proyectos que fomenten la proyección exterior del talento balear, así como la movilidad de artistas y creadores entre Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

Esta línea de ayudas está contemplada en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 y cubre diversos ámbitos creativos como la música, las artes escénicas, las artes visuales, el sector audiovisual y la literatura.

Además de la exhibición artística, las subvenciones también prestarán apoyo a jornadas profesionales que faciliten la contratación y el acompañamiento técnico y artístico de nuestros creadores.