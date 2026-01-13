El Govern invierte más de 2,2 millones de euros en colocar iluminación LED en el Velódromo Illes Balears

Interior del Velódromo Illes Balears tras la renovación de los sistemas de iluminación. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha destinado más de 2,2 millones de euros a renovar los sistemas de iluminación de la pista del Velódromo Illes Balears, para instalar iluminación LED que reduce el consumo energético.

La instalación estrenó oficialmente su nueva iluminación este pasado fin de semana, al coincidir con la celebración de los Campeonatos de España de Ciclismo en pista en las modalidades de Ómnium y Madison, a los que asistió el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.

En una nota de prensa, la Conselleria ha indicado que esta actuación, impulsada por Fundación para el Deporte Balear, ha se ha desarrollado con los fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El nuevo sistema sustituye los antiguos proyectores por 436 luminarias LED de alta eficiencia y "no solo mejora la visibilidad para los deportistas y el público presente", sino que cumple "estrictamente" con la normativa UNE-EN-12193 para retransmisiones televisivas y eventos internacionales.

Una de las grandes novedades es la instalación de una estructura móvil mediante 'trusses' --pilar metálico-- y grúas, que permite adaptar la luz a diferentes tipos de eventos, tanto deportivos como culturales, al facilitar además las labores de mantenimiento y seguridad.

Gracias al control inteligente de los focos, se han alcanzado unas cifras de ahorro que alcanzan el 95% en usos recreativos y escolares, y un 81,89% en competiciones oficiales. Además, se dejarán de emitir 122,58 toneladas de CO2 al año, lo que "cumple con creces" el objetivo europeo de transición energética.

"Con la puesta en marcha definitiva de este sistema, el Velódromo Illes Balears se consolida como una de las infraestructuras deportivas más sostenibles de España", han destacado desde la Conselleria.