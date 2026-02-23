El Govern invierte 7 millones en preparar Menorca para la sequía y las lluvias intensas

El conseller Lafuente en una rueda de prensa en Menorca junto al presiente del Consell - CAIB

MENORCA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha presentado este lunes en Menorca el conjunto de proyectos financiados con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) que permitirán reforzar y modernizar de forma estructural las infraestructuras hidráulicas de la isla y la preparan ante escenarios de sequía y episodios de lluvias intensas.

"Esta inversión forma parte de una planificación coordinada para reforzar la seguridad hídrica de Menorca", ha dicho Lafuente, quien ha añadido no se trata de actuaciones aisladas, "sino de intervenciones estructurales que mejoran la eficiencia de las redes, reducen pérdidas y preparan la isla ante escenarios de sequía y episodios de lluvias intensas".

La inversión total destinada a Menorca asciende a 7,09 millones de euros y comprende actuaciones estratégicas en Alaior, Ciutadella, Ferreries, Maó, Es Mercadal, Sant Lluís, Es Castell y Es Migjorn Gran.

En concreto, el conseller ha destacado que en Alaior, donde se destinarán 825.855 euros, se ampliará la capacidad de la red de drenaje pluvial del polígono industrial mediante la instalación de nuevos colectores de gran diámetro, hasta 1.000 mm, en varios tramos estratégicos, elevando el periodo de retorno de 10 a 25 años y reduciendo significativamente el riesgo de inundaciones en zonas industriales y áreas deprimidas.

Asimismo, en Ciutadella, que recibirá 1,9 millones de euros, se ejecutará un proyecto de digitalización integral del ciclo del agua. Se sustituirán 6.508 contadores por dispositivos inteligentes y se implantará telecontrol en 40 estaciones de bombeo de aguas residuales. El objetivo es reducir las pérdidas actuales del 22,64 por ciento a valores inferiores al 17 por ciento, mejorando el control en tiempo real y la detección de fugas.

Lafuente ha explicado que en Ferreries, que contará con 412.886 euros, se modernizará el sistema de abastecimiento de Cala Galdana con la construcción de 1.100 metros de nueva conducción exclusiva para el agua de la fuente, la instalación de sistemas de filtrado y cloración, la renovación de bombas de impulsión y la digitalización completa del sistema para reforzar la garantía de suministro en temporada alta.

Por su parte, Maó dispondrá de 1,3 millones para la renovación de aproximadamente 950 metros de red potable y la implantación de redes separativas de saneamiento y pluviales en las calles Costa Deià y Sant Manuel, así como para la segunda fase de la interconexión de captaciones con el depósito de Turó, con 2.314 metros de nueva impulsión que optimizarán el transporte y la gestión del recurso.

En Es Mercadal, donde tendrán 790.613 euros, se ejecutará la segunda fase de la reforma integral de la urbanización Punta Grossa, sustituyendo más de 2,3 kilómetros de red potable, implantando redes separativas de pluviales y saneamiento y conectando 314 parcelas a la red municipal, eliminando fosas sépticas y reduciendo el impacto ambiental.

El responsable autonómico ha destacado que Sant Lluís recibirá 878.060 euros para dotar al núcleo urbano de Torret de una red completa de saneamiento con colector principal de 315 mm por gravedad, estación de bombeo y 45 nuevas acometidas, garantizando el cumplimiento normativo y mejorando la protección ambiental.

En Es Castell, donde recibirán 518.101 euros, se construirá un colector de pluviales de 1.200 mm en la calle Sant Josep, conectado al depósito de tormenta, junto con un sistema de decantación de arenas y separación de hidrocarburos para evitar vertidos al puerto de Maó. La actuación renovará el 8,2 por ciento de la red de drenaje municipal.

Finalmente, en Es Migjorn Gran contarán con 452.703 euros para desarrollar dos actuaciones: la digitalización completa del sistema municipal con la instalación de 800 contadores inteligentes NB-IoT y telecontrol en captaciones y depósitos, y la renovación de 3.100 metros de conducción para reforzar la conexión con el suministro de garantía desde Es Mercadal, aumentando la resiliencia ante situaciones de sequía.

El conseller ha concluido que "estos 7,09 millones de euros forman parte de la inversión global de 57 millones destinada al conjunto de Baleares para reforzar las infraestructuras hidráulicas" y ha añadido que "Menorca avanza así hacia un sistema más eficiente, más digitalizado y mejor preparado ante los retos climáticos".