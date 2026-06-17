El Govern justifica la mediación privada en el programa 'Lloguer segur' porque el Ibavi "no tiene músculo suficiente"

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante su comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido que los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) y Administradores de Fincas de Baleares (Cafbal) participen en el programa 'Lloguer segur' porque el Ibavi "no tiene músculo suficiente".

De esta manera ha respondido el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, a las críticas formuladas por la oposición por la "externalización" de esta iniciativa, durante su comparecencia en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclio del Agua del Parlament, para dar cuenta de los cambios introducidos en el programa.

El representante del Ejecutivo ha reconocido que apuestan por la colaboración público-privada y, por este motivo, han optado porque todas las transacciones sean visados por estos colegios profesionales.

Así, ha argumentado que "confían" en el cumplimiento de los convenios formalizados con estas entidades para la gestión de este programa y ha aclarado que se estudiarán los posibles casos de irregularidades que puedan aparecer en la concesión de los alquileres.

Mateo ha contestado a los reproches de los diputados porque los agentes y administradores de fincas tengan potestad para elegir las viviendas que entran en el programa y los inquilinos que acceden a ellas.

La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha calificado que esta medida como uno de los "pecados originales" del programa pero ha subrayado que, en otras comunidades autónomas, la gestión es pública.

Sobre esta misma cuestión, el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha sostenido que en los acuerdos firmados entre el Govern y los colegios "no se dice nada" sobre cómo garantizar que no se discrimina a los inquilinos por su nivel de renta o sobre los criterios que siguen los colegios para otorgarles uno de los alquileres.

Además, ha planteado la posibilidad de que existan "conflictos de intereses", dado que podría haber administradores de fincas que se podrían acoger al mismo programa como propietarios de inmuebles y cobrar de la administración pública por una doble vía.

Otro de los elementos que ha pedido aclarar es la supervisión que se hace de los propios colegios y la manera en que se garantiza en que se cumple la Ley de Arrendamientos Urbanos, en lo que respecta a que los propietarios paguen los honorarios de las inmobiliarias.

Por su parte, el diputado de Més per Menorca Josep Castells ha ahondado en este posible "conflicto de intereses", al "externalizar" la gestión porque el Govern cree que "las fuerzas vivas" de la sociedad civil puede agilizar la concesión de viviendas.

Sin embargo, ha apuntado que "no se puede tolerar" que la selección de los beneficiarios recaiga en un agente privado que "tiene sus intereses, con su propia agenda y su prioridad de desarrollar su negocio", por lo que ha advetido que todo esto genera una "cierta problemática" con estos intermediarios.

CAMBIOS EN UN PROGRAMA QUE HABRÍA CAPTADO 92 VIVIENDAS

Antes de este debate sobre la gestión del programa, el conseller ha hecho balance de los inmuebles facilitados al programa 'Lloguer segur' desde su puesta en funcionamiento y las modificaciones introducidas para ampliar la cartera de viviendas.

Mateo ha concretado que hasta la fecha se han destinado 92 viviendas, repartidas por 24 municipios del archipiélago. La mayoría se han conseguido en Mallorca --83--, seguida de las cinco de Eivissa y las cuatro de Menorca.

Se trata de viviendas con entre dos y cuatro habitaciones para familias, con un tamaño medio de casi 100 metros cuadrados y por las que los inquilinos pagan 975 euros al mes.

Por lo que se refiere a los cambios, ha concretado que ahora se podrán adscribir viviendas pendientes de ser reformadas para las que el Ibavi podrá anticipar un máximo de 50.000 euros para las obras, que después se descontarán de las rentas que vayan a pagar los inquilinos.

Al mismo tiempo, se buscará atraer viviendas que hasta ahora se orientaban al alquiler turístico sin que estas hayan tenido que estar vacías los seis meses previos a la inscripción en el programa, como en el resto de casos.

En este mismo ámbito, se pretende que las viviendas que se han empleado para el alquiler turístico de manera ilegal, se puedan descontar un 60 por ciento de la sanción si se traspasa la casa al programa 'Lloguer segur' durante los siete años siguientes.

Mateo ha hablado de otra posible línea de actuación para que los propietarios afectados por la okupación del inmueble o por el impago del alquiler se puedan acoger al programa. También se permitirá acogerse a multipropietarios, tanto personas físicas como jurídicas, para "aflorar" esta vivienda vacía.

Esta propuesta se enmarcaría en el plan de choque de vivienda del Govern, con el que aspira a poner a disposición de los habitantes de Baleares unas 7.000 viviendas a "precios asequibles".

Garrido ha criticado que desde septiembre de 2024 que se presentó el plan, solo se hayan formalizado estos 92 contratos cuando el Govern había prometido entre 3.000 y 2.000, junto con una contención de precios.

Frente esta contención de precios, que ha reconocido que sería un objetivo "loable", ha indicado que ha remarcado que hay un mercado inmobiliario que "no deja de subir" y ha planteado sus dudas de que un propietario quiera dedicar su vivienda al programa, si puede ganar más dinero en el mercado. La diputada ha pronosticado que "ninguna" de estas medidas serán efectivas si no se trabaja en la contención de precios.

De igual modo, ha mostrado sus dudas acerca de qué sucede si una vivienda por reformar se adhiere al programa y las obras se demoran durante varios años. Además, ha pedido información sobre si existe alguna limitación para que las licencias turísticas de las viviendas que se entreguen al programa, se pueden traspasar a otro inmueble.

En el turno de intervención de MÉS per Mallorca, Rosa ha pedido a Mateo que fije un objetivo para este programa renovado sobre cuántas viviendas se podría llegar a captar.

A continuación le ha pedido saber a qué proyectos se han destinado los 14 millones de euros que el Govern había presupuestado para el programa 'Lloguer segur' durante los pasados ejercicios, dado que con esta cantidad ha calculado que se podrían haber costeado 1.500 pisos.

Por otra parte, ha pedido saber cuánto presupuesto prevé destinar el Govern para las reformas de viviendas, cuánto para los alquileres y cuánto para la publicidad.

Este tema lo ha sacado a colación de que los vecinos de Sóller hayan encontrado publicidad en sus buzones sobre le programa y ha pedido que esta se oriente hacia los grandes tenedores de Baleares como CaixaBank.

Seguidamente ha intervenido Castells quien ha discutido una de las premisas por las que se creo el programa, que sería que los propietarios tienen "miedo" a alquilar sus viviendas y ha preguntado, retóricamente, que quién ofrece más seguridad que el Govern.

Por eso ha sugerido que al partir de esta tesis la arquitectura del programa estaría "desenfocada", ya que los datos de las 92 viviendas del programa la "desmienten", algo que, a su juicio, se vería reforzado con los cambios en el programa.

Por último, el diputado no adscrito Xisco Cardona ha situado el foco en la ley de vivienda estatal que ha tildado de "cuello de botella" que, a su modo de ver, "vuelca sobre los propietarios el cumplimiento del derecho constitucional a la vivienda".

Así, ha señalado que a a puesta en marcha de este programa le otorga el "beneficio de la duda", puesto que no habría experiencias previas.