El Govern lamenta la muerte de Toni 'Planes', Premio Ramon Llull 1998

EIVISSA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto con el resto de los miembros del Govern, ha expresado este martes sus condolencias por la muerte de Antoni Planells Tur, Toni d'en Planes, Premio Ramon Llull 1998.

Según ha recordado Presidencia, Planells nació en Sant Miquel de Balansat, en el año 1930, y fue un reconocido 'sonador' y 'ballador' en la historia del folclore ibicenco. A los 13 años empezó a 'sonar', aprendiendo de un vecino, y ya en 1965 fue uno de los fundadores del Grup Folklòric Balansat, un referente de la cultura tradicional ibicenca.

A lo largo de su vida viajó por todo el mundo para dar a conocer la música y danzas ibicencas, que acercó a países como Polonia, Finlandia, Suecia y Estados Unidos, además de casi por toda España.

En 1998 fue reconocido con el Premio Ramon Llull de Baleares por su labor de divulgación e investigación del folklore ibicenco y por su labor docente en este ámbito. Con este galardón, el Govern reconoció y agradeció su voluntad de no dejar perder un tesoro cultural que el pueblo ibicenco expresa con la música y el baile.