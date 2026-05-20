El Govern lanza ayudas para actividades y proyectos en salud mental con un total de 125.000 euros

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PALMA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) la convocatoria de subvenciones a entidades y asociaciones de familias que trabajan en el ámbito de la salud mental en programas, proyectos y actividades orientados a promover el bienestar emocional y la prevención.

Son cinco líneas subvencionables con una inversión máxima de 125.000 euros para actividades que se desarrollen durante este año 2026, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

En concreto, se pueden subvencionar proyectos que fomenten el bienestar emocional como factor de protección frente a la aparición de problemas de salud mental en población juvenil de entre 12 y 18 años (12.500 euros), así como programas sobre el buen uso de las pantallas en población infantojuvenil (12.500).

También se incluyen proyectos que fomenten la recuperación integral, la inserción laboral, la promoción del cio y la cultura y la reducción del estigma en personas con problemas de salud mental (50.000 euros), y la atención multidimensional y el fortalecimiento de familias y entornos de personas con problemas de salud mental (50.000 euros).

Finalmente, la última línea subvenciona la atención, la prevención y la sensibilización comunitaria entorno a la conducta de riesgo de suicidio, así como la atención a la postvención y la reducción del estigma (25.000 euros).

El plazo para presentar las solicitudes es de 15 días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOIB.

Una comisión evaluadora examinará las solicitudes y la documentación y elaborará el informe que debe elevarse al órgano instructor.

La convocatoria se enmarca dentro del desarrollo del Plan estratégico para el bienestar emocional y la salud mental de Baleares (2025-2030).