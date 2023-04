El Govern lanza ayudas por cinco millones para impulsar la investigación privada y la transferencia de conocimiento

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha lanzado una convocatoria de cinco millones de euros en ayudas para favorecer la investigación del sector privado y la transferencia de conocimiento científico, destinada a empresas y agrupaciones sin ánimo de lucro, con el objetivo de impulsar proyectos de investigación científica aplicada.

Así lo ha presentado este viernes el conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, durante una reunión con representantes del sector empresarial y de la comunidad científica.

La autorización de la convocatoria fue aprobada por el Consell de Govern el pasado 3 de abril. De los cinco millones, tres proceden de los fondos Feder y los dos restantes, del Impuesto de Turismo Sostenible y de fondos propios --un millón cada uno--.

Este dinero se dedicará a dos líneas de ayudas para aportar financiación a proyectos de investigación científica y tecnológica, que tendrán que ejecutarse entre 2024 y 2027.

La Dirección General de Política Universitaria e Investigación es la encargada de gestionar esta herramienta, diseñada para generar nuevo conocimiento muy enfocado a la transferencia hacia el sector productivo.

Una de las líneas previstas se ha creado para favorecer las iniciativas conjuntas con participación de empresas y centros de investigación, mientras que la otra línea está destinada a financiar proyectos empresariales de I+D individuales.

"Así, el sistema de ciencia, tecnología e innovación de las Islas incrementará su relación con un entorno cada vez más competitivo, que exige la generación de nuevo conocimiento científico y de nuevos cambios tecnológicos con objeto de gestionarlos y aplicarlos a la producción, a la explotación racional de recursos naturales, a la mejora del sector de la salud, a los sectores de la alimentación y de la educación, entre otros ámbitos", han resaltado desde el Govern.

Los proyectos se podrán presentar en dos modalidades diferenciadas. Por un lado, en la modalidad 1 se incluyen proyectos individuales, gestionados por una única entidad privada o agrupación sin ánimo de lucro y ejecutados en su totalidad por un único equipo de investigación.

Dentro de la modalidad 2 se agrupan proyectos coordinados, formados por dos subproyectos, cada uno gestionado independientemente, y ejecutados por equipos de investigación diferentes --uno lo tendrá que gestionar una entidad privada o agrupación sin ánimo de lucro y el otro, un centro público de investigación--.

Cada entidad privada o agrupación sin ánimo de lucro podrá presentar un proyecto a la modalidad 1 y un proyecto a la modalidad 2. Además, los centros públicos de investigación podrán presentar, a la modalidad 2, tantos proyectos como sea necesario.

En cuanto al tipo de actividades, pueden ser actuaciones objeto de los proyectos los trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos que contribuyan a mejorar la competitividad de la empresa.

También tienen cabida las actuaciones de investigación planificada o los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o que permitan mejorar considerablemente los ya existentes.

En cuanto a las categorías de empresas que pueden ser beneficiarias de esta convocatoria, son empresas medianas (menos de 250 empleados y un volumen de negocio anual que no exceda los 50 millones de euros, o que el balance general anual no exceda de 43 millones); pequeñas empresas (menos de 50 empleados y un volumen de negocio anual que no supere los diez millones); y microempresas (menos de diez empleados y un volumen de negocio anual que no supere los dos millones de euros).

En relación a la intensidad máxima de las ayudas, los límites serán de un 50 por ciento de los gastos subvencionables para la investigación industrial y uno de un 25 por ciento de los gastos subvencionables para al desarrollo experimental, que podrán aumentarse en 20 puntos porcentuales para investigación industrial si son pequeñas empresas, en 15 puntos porcentuales para investigación industrial si la acción implica una colaboración efectiva entre una empresa y organismos de investigación y difusión de conocimiento, y en 20 puntos porcentuales para desarrollo experimental si son pequeñas empresas.

En todo caso, la intensidad máxima de la ayuda y, por tanto, el máximo subvencionable, será del 60 por ciento del presupuesto presentado en el momento de la solicitud.

Cabe destacar que las ayudas no están sometidas al reglamentos de minimis sobre ayudas de Estado.

"El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de las sociedades y resultan indispensables para impulsar el desarrollo económico y social. De hecho, sabemos que la prosperidad de las sociedades va asociada al valor que añaden estos conocimientos a los productos y servicios que generan, por lo que tenemos que poner en marcha mecanismos apropiados para ligar esta generación de nuevo conocimiento con el incremento de nuestra competitividad", ha explicado el conseller.

Esta iniciativa se encuentra alineada con los objetivos de la Ley de Ciencia balear, entre los cuales está el de estimular la cooperación en materia de investigación científica y técnica, el desarrollo tecnológico y la innovación entre las administraciones, las empresas, la Universitat de les Illes Balears, los consells insulares, los centros sanitarios, los centros tecnológicos y de investigación de Baleares, en beneficio del interés general.

Igualmente, la normativa busca impulsar el intercambio y la transferencia de conocimientos y tecnologías, así como fomentar la interrelación y la colaboración entre todos los agentes del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Baleares (Ectib), además de aumentar la cooperación entre los distintos ámbitos de conocimiento y la formación de equipos interdisciplinarios.

Por otro lado, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Islas tiene, entre otros fines, la misión de dirigir y focalizar la producción de conocimiento para dar respuesta a las necesidades y problemáticas sociales y ambientales del archipiélago. En este sentido, pretende consolidar una base científica sólida con potencial de transferencia para aportar competitividad al sector productivo.